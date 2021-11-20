Об этом на своей странице в Facebook заявил политический эксперт Александр Потемкин, комментируя архивное видео с номером о голосовании на президентских выборах, в котором снялся нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

«Попалось на глаза старое, за 2016 год, видео с Зеленским – на нем он шутит о том, как украинцы ведутся на картинку и голосуют за кого попало на выборах.

- Кто будет за меня голосовать, если я действительно пойду в президенты? (в зале лес рук)

- Ребята, вы что все с ума сошли? Разве так можно? Вышел ведущий, пошутил, хорошо себя прорекламировал и все – все уже готовы за него голосовать. Не надо вестись на всякую вот эту рекламу. Вы же выберете человека, а не йогурт. Я просто показал вам технологию, как это работает. Как можно сделать из… А что, кроме говна и конфетки, другого сравнения нет? И я не мог просто подобрать.

И как теперь воспринимать эту «шутку»? Ведь Зеленский в 2019-м взял и сделал то, что высмеивал тремя годами ранее – на**ал украинцев с помощью красивых роликов и шоу на стадионе, а заполучив власть, показал всю свою мерзкую сущность.

Талантливый комик Вова Зеленский стал самым бездарным президентом в истории страны. Сдал Украину с потрохами (с землей, заводами) западным кураторам, нагнул украинцев с ростом цен и тарифов, смеется с того, что на Востоке до сих пор война, а миллионы граждан вынуждены эмигрировать. А вам смешно?

Вова, опомнись – страна это тебе не шуточки шутить на сцене. Пошутил ты уже достаточно, мы наелись и больше не вытянем. Довольно! Вова, пора возвращаться в «Квартал», там у тебя лучше получается. Ты выставил 42 миллиона украинцев кретинами, помог обобрать их до нитки и тебе мало? Побойся бога! Уходи и забери с собой всю эту «зеленую» шваль.

А если боишься уйти (а ты боишься, мы знаем), то стань в сторонке и не мешая людям, которые знают, что такое руководить государством, спасти Украину. Ты посадил под домашний арест Медведчука, чтобы он ничего не смог сделать. Но он даже в таких условиях уже сделал больше тебя в разы. Если бы не ты, Вова, мы бы покупали газ по 175 долларов, у нас вакцинация началась бы намного раньше и эффективнее, на Донбассе был бы мир, украинцы из плена вернулись бы домой, не было бы проблем с углем, тарифами, экономикой.

Вова, отпусти Медведчука и не добивай страну. Мы и так на грани краха, тебе потом это украинцы не простят. Мы увидели, кто такой Вова Зеленский, давай теперь мы все же доверимся профессионалам. А ты, Вова, иди шути на корпоративах. У тебя так классно получалось. Можешь даже о власти шутить, если совести после всего навороченного хватит» - отметил эксперт.