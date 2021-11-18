Прошло уже больше 9 месяцев с того момента, как Президент Украины Владимир Зеленский начал репрессии против независимых средств массовой информации и оппозиционных политиков, в частности против председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» Виктора Медведчука. Но санкции ввели, а обещанные властью улучшения так и не наступили, потому что они существуют только в воображении Зеленского и его «слуг». Об этом заявил член Политсовета ОПЗЖ, народный депутат Украины Юрий Загородний.

«Уже пошел 10-й месяц, как НКВД имени Зеленского – Данилова, нарушая статьи 1, 15, 34, 106, 107 Конституции Украины, без суда и следствия закрыл 3 независимых рейтинговых телеканала – ZIK, NewsOne и "112 Украина". Этим решением власти начали террор – наступление на свободу слова и внесудебную расправу над оппозицией. Почти каждое СМИ подвергалось притеснениям и угрозам. И только два телеканала, как оказалось, не ощущают давления: это карманный канал "ДОМ", ставший форпостом пропаганды Офиса Президента, и известный канал одного олигарха, который привел Зеленского к власти и которого Зеленский не считает олигархом, всячески оберегая от санкций», ‒ отметил парламентарий.

Также Загородний напомнил, что санкции против Виктора Медвдчука были введены как раз в тот момент, когда рейтинги «Оппозиционной платформы ‒ За жизнь» стали стремительно расти.

«Противозаконным, антиконституционным способом Зеленский ввел санкции против председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь"Виктора Медведчука, потому что в январе этого года "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" опережала партию "Слуга народа" на 9,5%. Потому что у ОПЗЖ есть четкие, а главное ‒ реальные решения, как остановить конфликт на Донбассе, уменьшить тарифы, восстановить экономику, обеспечить население вакциной собственного производства, повысить благосостояние граждан. Именно поэтому Зеленский делает все, чтобы устранить с политической арены Виктора Медведчука», ‒ уверен нардеп.

Как отметил Загородний, власть уверяла украинцев, что санкции вводятся в интересах страны, но спустя 9 месяцев ничего не изменилось и не может измениться, потому что это делалось не в интересах народа, а в интересах Зеленского и Офиса Президента.

«Народ уверяли – после санкций все в стране изменится к лучшему. Прошло 9 месяцев. Сфабрикованные Бакановым и Венедиктовой дела разваливаются на ходу. Но стали ли за это время лучше жить рядовые граждане? Дорогие украинцы, ответьте только на несколько вопросов: подешевели ли газ, бензин и дизтопливо? Нет, они катастрофически выросли в цене. Уменьшились ли цены, тарифы? Стали ли вы жить лучше? Думаю, каждый сам ответит на этот вопрос, открыв холодильник. Как видим, дешевый газ, электричество и горючее существуют только в воображении Зеленского и его слуг. Так же как гречка по 12 грн и мясо по 50», - сказал Загородний.

Парламентарий подчеркнул, что все действия власти направлены только на одно ‒ сосредоточить власть в руках Президента Зеленского.

«Недавно мы услышали очередное заявление Данилова о жесткой президентской республике. Я объясню, что это значит. Зеленский, ставший лидером антирейтинга среди украинских политиков (его работой недовольны 65% украинцев), мечтает установить в Украине офисно-президентскую форму правления, где больше не будет разделения на исполнительную и законодательную власть. Где вместо судебной власти будет СНБО, не будет четвертой власти – независимых медиа», ‒ заявил Загородний.

Он убежден, что пришло время украинцам признать: они ошиблись в Зеленском.

«Украинцы, пришло время прозрения! Все те, кто, как и я, голосовал за Зеленского, должны признать, что мы ошиблись», ‒ констатировал народный депутат.

И добавил, что 71% украинцев считают: Украина развивается в неправильном направлении. И это сигнал к тому, что «пора строить страну не для мечтаний, а для жизни – социально защищенную, справедливую, демократическую, единую Украину».