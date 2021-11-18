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Провокация или подготовка? И если подготовка, то к чему? Точный замысел за крупномасштабным развертыванием российских войск близ восточной границы Украины до сих пор под вопросом. Но ясно, что напряженность, которую Владимир Путин нагнетал прошедшей весной аналогичной переброской войск, была не единичным спектаклем, а началом нового подхода. После пяти лет заморозки в украинском конфликте, похоже, наступает тревожная оттепель.

Стянув в апреле десятки тысяч военнослужащих к украинской границе, Путин впоследствии объявил о частичном отводе войск, чем успокоил Киев и Запад. Однако на поверку отступление оказалось только видимостью: на местах остался не только личный состав, но и многие танки, баллистические ракеты и различная артиллерия. Сейчас эти силы пополнились примерно сотней тысяч военнослужащих к северу, югу и востоку от украинского региона Донбасс, который с 2014 года контролируют пророссийские боевики. На этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предостерег Москву от "дальнейших провокаций или агрессивных действий" против соседа и союзника ЕС. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что любая подобная агрессия будет "серьезной ошибкой". Еще один непредсказуемый элемент нестабильной ситуации — прозвучавшее во вторник решение немецкого надзорного органа временно приостановить сертификацию спорного газопровода "Северный поток — 2", который позволит России наладить поставки в Германию в обход Украины. Киев видит в нем угрозу как своим финансам, так и своей безопасности.

Американская разведка предполагает высокую вероятность военного вмешательства России. Однако прямое вторжение представляет для Кремля огромный геополитический риск, поскольку жесткие санкции, введенные в 2014 году, по-прежнему в силе. Но Путин явно решил, что пора существенно поднять температуру на Донбассе. Избранный в 2019 году президент Украины Владимир Зеленский оказался далеко не столь восприимчив к российскому влиянию и требованиям, как ожидалось, и Москва осудила выдвинутые им обвинения в государственной измене против пророссийского политика и ключевого путинского союзника Виктора Медведчука. Наращивание военной мощи позволяет Кремлю убедительно бряцать оружием и оперативно реагировать на предполагаемые провокации. Прелюдия к грядущему — заявления Москвы, что недавний налет беспилотников на подконтрольный боевикам район может "дестабилизировать ситуацию". Заключив, что умирающие мирные переговоры перестали служить своей основной цели — запугать Киев и препятствовать его сношениям с ЕС и НАТО, — Москва, похоже, перешла к крайне опасному плану "Б".

Таким образом, наращивание военного потенциала — по сути эскалация конфликта, который, хотя люди и продолжают гибнуть, остается относительно статичным с момента подписания второго минского соглашения в 2015 году. Запад должен дать понять Москве, что дальнейшее повышение ставок приведет к существенным экономическим издержкам в виде новых санкций и отказа от проекта "Северный поток — 2". От Боснии до Беларуси тлетворное влияние Путина на постсоветском пространстве усиливается. Потребуется твердая солидарность Запада с Киевом, чтобы предотвратить этой зимой в Украине повторение пройденного.

Перевод ИноСМИ.
ForUm

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