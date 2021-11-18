Недавно доктор Комаровский и журналист Гордон публично признали, что поддержка Зеленского на выборах 2019 года была ошибкой. "Лохонулись" они, и "лохонулись" миллионы граждан, поверивших Зеленскому. Конечно, признавать очевидное легче, когда рейтинг Зеленского уже практически опустился к отметке 20%, но все же лучше сделать выводы и не повторять ошибок. А ведь нас предупреждали, что Зеленский окажется не тем, за кого себя выдает. Виктор Медведчук практически сразу же после первых шагов нового президента на посту увел ОПЗЖ в оппозицию, поскольку увидел, что Зеленский не намерен добиваться мира в Украине, восстанавливать экономику, повышать благосостояние граждан. Медведчук неоднократно говорил, что Зеленский будет служить западным кураторам. Так в итоге и получилось. А за противодействие деструктивной политике Зе-президента против Медведчука власть начала репрессии.

Но что важно. Социология говорит, что украинцы разобрались, кто в украинской политике на что способен. Рейтинг Зеленского и "Слуги народа" обвалился за эти 2,5 года, а рейтинг Медведчука и ОПЗЖ вырос. И для этого Медведчуку не нужны пафосные проекты типа "Большого строительства", в которые ради пиара президента закапывают миллиарды гривен. Люди судят по делам. А Медведчук доказал, что он человек дела. Находясь в оппозиции, политик договорился с Россией о скидке на газ при возобновлении прямых закупок. Если бы Зеленский в свое время подумал наперед и прислушался, сейчас мы бы покупали топливо по 170–200 долл., а не по 1000. Медведчук добился снятия санкций РФ с ряда украинских предприятий, договорился о поставках и производстве эффективной российской вакцины против коронавируса в Украине.

А особо стоит отметить мирные инициативы Медведчука. Политик разработал мирный план по Донбассу, который, как известно, одобрили в Москве, Париже, Берлине, Донецке и Луганске. Молчит только официальный Киев. Молчит, потому что нынешней власти мир не нужен. А план Медведчука рабочий, написан на основании минских соглашений. В ОРДЛО готовы по нему идти. То есть перспективы мирного урегулирования высокие. Осталось привести к власти в Украине силу, которая не будет оглядываться на мнение кучки праворадикалов, а будет действовать в интересах государства. Медведчук так и говорит, что Донбасс — это приоритет. И этот вопрос ему по силам решить. Не так давно власти "ЛДНР" призвали Украину вернуть Медведчука в ТКГ, чтобы разблокировать процесс обмена удерживаемыми лицами. Медведчук вернул домой полторы тысячи человек и мог бы вернуть еще 4-х женщин, которых "ЛДНР" отдавали Украине в качестве жеста доброй воли, но Зеленский заблокировал эту передачу.

А чем может похвастаться Зеленский за эти 2,5 года? Несколькими качественными пиар-роликами? Безусловно. А так в остальном беда — тарифы растут, энергоресурсов не хватает, экономика падает, вакцинация провалена, на международном фронте мы идем в изоляцию, разругались со всеми. 70% граждан уверены — страна движется не туда.

А если не туда, значит, нужно срочно менять власть, которая завела нас в тупик. Потому что еще 2,5 года с Зеленским Украина может не продержаться.

Оригинал - на сайте "Медиум"