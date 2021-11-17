На состав первой десятки самых популярных украинских политиков в СМИ влияют разные факторы – это в первую очередь высокая должность, скандалы, пандемия коронавируса и т. д. Но такие политики как Виктор Медведчук, Петр Порошенко и Владимир Зеленский присутствуют в топ-10, несмотря на любые политические веяния. Так журналист Эдуард Долгачев в колонке на сайте «Корреспондент» прокомментировал рейтинг топ-25 самых популярных украинских политиков в СМИ, подготовленный одной из пиар-компаний.

«Скажем, покойный депутат Антон Поляков (№10) попал в первую десятку из-за своей трагической гибели. Понятно, что в следующем рейтинге его уже не будет. Новый глава Верховной Рады Руслан Стефанчук (№8) попал в топ-10 из третьей десятки благодаря тому, что его избрали спикером. Пока будет бушевать пандемия коронавируса, будет высокий интерес СМИ к фигуре министра здравоохранения – поэтому в топ-10 входит Виктор Ляшко (№5), а до него входил Максим Степанов», – пояснил журналист.

Вместе с тем, отметил Долгачев, есть политики первого эшелона, которые стабильно присутствуют в первой десятке, несмотря на любые политические веяния.

«Три столпа первой десятки – это президент Владимир Зеленский, экс-президент Петр Порошенко и глава политсовета «Оппозиционной платформы – За жизнь» Виктор Медведчук», – подчеркнул журналист.

При этом, по словам Долгачева, Владимир Зеленский имеет фору перед другими политиками благодаря тому, что занимает должность президента.

«За редким исключением, президент всегда занимает 1-ое место среди самых популярных украинских политиков в СМИ. Вместе с тем, в октябре появилось заметно больше негативных публикаций и сюжетов – из-за того, что Зеленский и его окружение оказались фигурантами скандала вокруг Pandora Papers. Документы Pandora Papers свидетельствуют, что Зеленский с соратниками много лет подряд выводили деньги в офшоры, чтобы не платить налоги в Украине», – напомнил журналист.

Долгачев обратил внимание, что несмотря на уход Пера Порошенко с должности президента, политик продолжает оставаться интересным для прессы, свидетельством чего является его присутствие в топ-10.

«Порошенко продолжает критиковать Зеленского с «патриотических» позиций и строго стоит на страже, пугая всех «российским реваншем», – охарактеризовал его линию поведения журналист.

В то же время, констатировал Долгачев, главный политический противник Зеленского в лице Виктора Медведчука – это политик, чьи позиции в рейтинге неподвластны веяниям политической моды.

«И, хотя главный политический противник Зеленского не занимает высших государственных должностей, например, в мае месяце они вместе с действующим президентом были двумя самыми популярными украинскими политиками в СМИ. Сегодня Медведчук противостоит власти в суде, в октябре Офис генерального прокурора и Служба безопасности Украины выдвинули против него новые обвинения – хотя до сих пор так и не привели никаких доказательств», – заключил журналист Эдуард Долгачев.