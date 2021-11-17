Попытки действующей власти найти выход из энергетического кризиса неадекватны в сложившейся ситуации. Целесообразней было бы прислушаться к профессионалам, которые уже сталкивались с аналогичными проблемами и успешно решали их. Как, например, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук, которого сейчас судят вместо того, чтобы воспользоваться его опытом и знаниями. Такое мнение высказали эксперты в эфире программы «Пульс» на телеканале UkrLive.

Так, политический эксперт Владимир Кацман считает, что Медведчук – это единственный украинский политик, которому удалось «сломать» Путина.

«Во всех вопросах нужно руководствоваться одним правилом: не изобретать схемы, а покупать там, где дешевле, и продавать там, где дальше и дороже. Единственный, кто «сломал» Путина, это Медведчук, когда договорился по 175 дол. за тысячу кубометров газа. Вот это действительно был слом. Были в истории Украины и другие моменты, когда можно было «сломать» – 15 лет назад были разговоры о консорциуме Россия – Европа – Украина. Эту тему отложили в сторону из-за политической целесообразности», – напомнил Кацман.

В свою очередь, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич, подчеркнул, что в 2014 году Медведчук спас энергосистему Украины, и за это надо отдать ему должное.

«Тогда антрацит везли с неподконтрольных территорий. Вся эта история, в которой был замешан Порошенко и Виктор Медведчук, которого сейчас обвиняют в том, что он организовывал поставки, это может быть выходом из текущей ситуации. Антрацита нет нигде, эти люди тогда спасали энергосистему государства и нужно отдать им должное. То, что делает Зеленский, это неадекватно в ситуации, что сложилась», – сказал Марунич.

Политический аналитик Дмитрий Корнейчук считает, что такое пристальное внимание со стороны власти к лидеру ОПЗЖ связано с тем, что политик не боится отстаивать свои позиции, что в свою очередь вызывает страх у власти.

«Мне симпатичны политики, которые не боятся отстаивать свои позиции и защищать интересы людей. Мне симпатичен Кличко, Тимошенко, Медведчук, который не боится отстаивать свои позиции. Есть политик, который не боится говорить, что что-то не так, и понятно, что этих политиков власть боится больше всего. Именно против этих политиков ведется реальная война со стороны власти», – отметил Корнейчук.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.