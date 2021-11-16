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На украинской политической арене сейчас происходит деление электоральных полей, а политическое и уголовное преследование председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука – часть этого процесса. Такое мнение высказал политолог Александр Лазарев в эфире телеканала UkrLive.

Эксперт подчеркнул, что Офис Президента всеми силами пытается зачистить электоральное поле от основных конкурентов.

«Идет полнейшее деление электоральных полей и видимое желание зачистить электоральные поля со стороны Офиса Президента и провластной силы. В правом лагере имеет место попытка дискредитации того же Порошенко, в левоцентристском – видим, что происходит с Медведчуком», – сказал Лазарев. 

Также, по мнению политолога, к этому процессу можно отнести и отделение от провластной команды экс-спикера парламента Дмитрия Разумкова, что, по сути, принесло «Слугам народа» исключительно электоральные потери.

«В центристском лагере они берут и исключают Разумкова. Исключая его, они несут электоральные потери. То есть часть поддержки уходит вместе с ним, но если речь идет не о досрочных выборах, тогда они смогут «гасить» уровень его рейтинга. Как в этой ситуации сработает Разумков и другие оппозиционные силы, пока непонятно. Если они вылетят из информационного пространства, их рейтинги вряд ли вырастут», – считает Александр Лазарев.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.
ForUm

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