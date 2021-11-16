Последние события в политике и информационном пространстве свидетельствуют о намерениях основных финансово-промышленных групп "списать" Зеленского, говорится в Telegram-канале Секретов.нет.

Причиной такого решения является попытка Владимира Александровича стать хозяином страны. Такой подход сначала вызывал снисходительные улыбки за спиной. Тогда всем казалось, что это просто игра на публику, популизм, который не получит реального продолжения. Потом многие посчитали, что Зеленскому нужны "ритуальные жертвы" для поднятия снижающегося рейтинга, поэтому он будет "кошмарить" Петра Порошенко и Виктора Медведчука, а остальные смогут и дальше приумножать власть и собственность, демонстрируя лояльность президенту и его окружению. Но затем даже самым конструктивным оптимистам стало очевидно, что Зеленский хочет "править самодержавно".

Теперь олигархи взялись за списание рейтинга президента, и в первую очередь был задействован телеканал "Украина 24" Рината Ахметова. На сегодня уже можно говорить о формировании широкой коалиции против Зеленского, в которую помимо упомянутых выше Порошенко, Медведчука и Ахметова вошли Арсен Аваков, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков, Виталий Кличко, Олег Ляшко, Арсений Яценюк, Владимир Гройсман, Игорь Смешко, Евгений Мураев. Очевидно, это далеко не окончательный список, поскольку команда Зеленского генерирует все новых врагов – в деловой среде, в региональных и муниципальных элитах, в экспертном и медийном сообществе. Поэтому объединение президентских недоброжелателей, на первых порах неформальное, было только вопросом времени.

Ситуация напоминает времена Виктора Януковича, ближайшее окружение которого тоже пыталось подмять под себя всю страну. Тогда категорическое недовольство олигархов и большой части политикума действиями Александра Януковича, Сергея Арбузова, Александра Клименко, Сергея Курченко и других амбициозных и агрессивных "младореформаторов" вылилось в Евромайдан и Революцию достоинства, потерю четырех регионов из двадцати семи, уполовинивание украинской экономики. Нынешнее неприятие олигархами действий Андрея Ермака, Сергея Шефира, Кирилла Тимошенко и прочих новых лиц может привести к не менее разрушительным последствиям. Судя по выступлению Арсена Авакова, эти риски вполне осознаются, но недовольство Зеленским и его командой оказывается сильнее.