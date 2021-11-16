Так называемый закон о деолигархизации ничего общего с действительной борьбой с олигархами не имеет – он нужен для "хлеба и зрелищ", чтобы отвлечь внимание от реальных и весьма серьезных проблем в стране.

Такое мнение высказал народный депутат Украины, сопредседатель политической партии "Оппозиционная платформа – За життя" Вадим Рабинович в эфире программы "Украина с Тиграном Мартиросяном" на телеканале "Украина 24"

"Сегодня мы живём зрелищами! Первый раз, когда мы поняли, что нашу страну заводят в экономический тупик и люди напряглись, власть тут же решением СНБО и лично Президента закрыла три независимых информационных телеканала ("112 Украна", NewsOne и ZIK – ред.). Потом нашли "олигарха" Виктора Медведчука, над которым уже полгода просто-напросто издеваются. Напомню, первый суд над главой политсовета нашей партии "ОПЗЖ" уже закончился и закончился ничем. Второй – ещё длится… То есть над теми, кто критикует власть, она устраивает зрелища в судах, которые лично мне не нравятся, но которые так нравятся народу", – заметил политик.

Вместе с тем, продолжил Вадим Рабинович, "сейчас власти нужны уже новые олигархи".

"Кого они назначит олигархами в этот раз? Всех, кто с ними не согласен, кто с ними (властью – ред.) не договорится. То есть, теперь все, кто имеет больше 100 долларов в кармане и не договорится с властью, в последующие шесть месяцев станет олигархом", – спрогнозировал сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – За життя", заметив вместе с тем, что лично он не уверен, что "эта власть протянет еще шесть месяцев".

При этом Вадим Рабинович подчеркнул, что "Виктор Медведчук не считает себя олигархом по той простой причине, что он не подходит под эти критерии".

"Виктор Медведчук считает себя человеком, который пострадал из-за комплекса неполноценности, который испытывает нынешняя власть по отношению к нему", – уточнил народный депутат.

Поэтому, считает сопредседатель партии "ОПЗЖ", "до тех пор, пока мы не остановим эту власть, она будет придумать очередного "медведчука", покрывать медиапространство всякой ерундой с одной целью – чтобы люди смотрели не в свои карманы и холодильники, а смотрели это шоу".

"Сегодня делается все, чтобы мы – украинцы – не могли даже подумать о том, что власть забирает у нас гарантированные право на бесплатную медицину, на труд, на наши свободы", – констатировал Вадим Рабинович и призвал бороться не с олигархами, а с властью – "от этого результат для всей страны точно будет лучше!"