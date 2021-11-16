Если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 23,1% проголосовали бы за Владимира Зеленского (среди голосующих и определившихся с выбором), свидетельствуют данные опроса группы Рейтинг.

13,3% поддержали бы Петра Порошенко, 10,7% – Юлию Тимошенко, 9,2% – Юрия Бойко, 8,3% – Дмитрия Разумкова, 7,0% – Евгения Мураева, 6,9% – Игоря Смешко, 6,1% – Владимира Гройсмана, 3,3% – Олега Ляшко. Рейтинги других кандидатов – менее 3%.

Антирейтинг возглавляет Порошенко: 44% не проголосовали бы за него ни при каких обстоятельствах. 35% не проголосовали бы за Бойко, 34% – Тимошенко, 32% –Зеленского, 26% – Яценюка, 22% – Ляшко, 21% – Кличко. Каждый шестой-седьмой не проголосовал бы ни при каких обстоятельствах за Мураева и Гройсмана.

Моделирование второго тура президентских выборов дало следующие результаты. Президент Зеленский побеждает во всех вариантах с ближайшими оппонентами. Так, в паре Зеленский-Порошенко результат 59% против 41% (среди тех, кто намерен голосовать и определился с выбором). В паре Зеленский-Тимошенко – 59% против 41%, в паре Зеленский-Бойко – 62% против 38%.

Опрос проводился 10-13 ноября 2021 среди 2500 респондентов в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Напомним, в сентября за Зеленского проголосовали бы 31,1% опрошенных. По сравнению с началом августа его рейтинг вырос с 27 до 31%.