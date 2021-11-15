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Народного депутата Украины, председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука обвиняют в том, что он для предотвращения энергетического кризиса в 2014-2015 годах договаривался о закупке угля с неподконтрольных Украине территорий, при этом нынешняя власть, которая и выдвигает эти обвинения, сейчас также рассматривает такой вариант, но тогда не понятно, в чем вина Медведчука. Об этом в эфире телеканала UkrLive сказал профессор социологии Павел Кутуев.

Эксперт подчеркнул, что, безусловно, энергетический кризис – это проблема общенационального масштаба и решать ее веерными отключениями электроэнергии – алогично и аморально.

"Что касается веерных отключений, то, с точки зрения гуманитарной, безусловно, это не только алогично, но и аморально. С другой стороны, нужно понимать, что это кризис общенациональный. Та же Трипольская ТЭЦ, о которой сами пишут, что запасов угля только 10% от того, что нужно", – сказал Кутуев.

Кроме того, он отметил, что ситуация в стране складывается таким образом, что действующая власть высказывает мнение о необходимости закупки угля на неподконтрольном Донбассе, при этом обвиняя в симметричных действиях Виктора Медведчука, решавшего энергетические вопросы в 2014 году.

"Не могу не напомнить, что против Виктора Медведчука именно по этому поводу выдвигаются обвинения, нападки… Не знаю, как терминологию даже подобрать, потому что столько всего вкидывается с одной стороны, а с другой, ничем это не подтверждается… В то же время, имеет место информация, что нынешнее руководство государства рассматривает, рассуждает, даже, высказывает, по некоторым свидетельствам, мнение о закупке у этих "сепаратистских формирований" угля. То есть надо разобраться, кто у нас абсолютно непогрешим, перед тем, как выдвигать необоснованные обвинения против других", – считает эксперт.
ForUm

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