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СБУ и ГПУ огульно называют главу политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука виновным, когда на самом деле нет ни приговора, ни доказательств. Об этом во время пресс-конференции на тему "Ведущий европейский адвокат присоединяется к команде правовой защиты председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука" заявил адвокат оппозиционного политика Камиль Кирпичев. 

"Когда такое было, чтобы генпрокурор и глава СБУ до вынесения приговора суда называли фамилию, обвиняли человека, а это не просто человек – это лидер оппозиции, народный депутат. Обвиняли огульно, обвиняли, благодаря сфальсифицированным доказательствам, и делали виноватым", - сказал он.

Юрист обратил внимание на тот факт, что "этим азам учат с первого дня работы в органах прокуратуры, в органах следствия - нельзя называть фамилию человека. Пока нет приговора суда, этот человек не виновен".

"Вы огульно, два руководителя самых высших органов правоохранительной системы – СБУ и ГПУ, называете человека виновным. Нет ни приговора, ни доказательств, вся страна над вами смеется, но вы его делаете виновным. Потому что вы хотите выйти на брифинг и убедить президента в том, что вы делаете хорошую, правильную и нужную работу. Но я надеюсь, что это скоро закончится", - добавил адвокат.  

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике. 

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко. 
ForUm

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