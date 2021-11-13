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Поняв, что надвигается коллапс в энергетике, Зеленский дал добро на переговоры с "ЛДНР" по поводу поставок угля из неподконтрольной на подконтрольную часть страны. Чиновники непризнанной "ЛНР" об этом говорят прямо, а в украинской ТКГ пока осторожно отмечают, что разговоры были. И здесь возникает резонный вопрос – то ли Зеленского нужно судить за государственную измену, то ли Медведчук не виновен и его преследование нужно прекращать. Ведь лидера оппозиции сейчас судят как раз за то, что в 2014 году он помог тогдашним украинским властям договориться о поставках угля из ОРДЛО в момент, когда Украине грозили веерные отключения электроэнергии. Получается, что Зеленский и его приспешники цинично лгут украинцам о том, что Медведчук якобы совершил преступление, но при этом сами тайно просят "ЛДНР" о поставках угля. Тут уж либо крестик снимите, либо трусы наденьте.

Безусловно, это не просто двойные стандарты Зеленского, это высшей меры абсурд и плевок в лицо украинцам, которых власть держит за идиотов. Но хочется поговорить о другом. На самом деле поставки угля из ОРДЛО, если они будут, – это действительно хорошая новость. Самую главную суть изложил представитель "ЛНР" в ТКГ Владислав Дейнего. "Мы с пониманием отнеслись к этой проблеме (нехватка угля на украинских ТЭС), в особенности учитывая тот факт, что это шаг в направлении к восстановлению социально-экономических связей, как это предписано комплексом мер, и повторно подтвердили готовность рассмотреть такую возможность. Однако, услышав это, представители Киева предпочли в ответ промолчать", - отметил Дейнего.

Как многие помнят, торговли между ОРДЛО и подконтрольными Киеву территориями нет с 2017 года, когда предыдущая власть пошла на поводу у радикалов, объявивших блокаду Донбасса. От этой блокады не выиграл никто. Украина лишилась сырья и заводов, которые работали за линией разграничения и платили налоги в украинский бюджет, а экономика "республик" потеряла доходы, которые среди прочего шли на зарплаты украинцам, проживающим по ту сторону линии соприкосновения. Тот же Медведчук не один год твердит, что восстановление социально-экономических связей – это важная составляющая мирного процесса и будущей реинтеграции потерянных территорий в состав Украины. Однако и действующая украинская власть не желает делать шагов навстречу ОРДЛО.

Сейчас нужда вынудила Киев обратиться к Луганску и Донецку. И это может стать началом потепления. Но чтобы это произошло, нужно устойчивое желание Зеленского и хорошие переговорщики. Таких у Киева сейчас нет. Дошло до того, что непризнанные республики потребовали включить в гуманитарную подгруппу ТКГ Медведчука как человека, с которым можно иметь дело, который держит слово и который реально хочет мира. Что делает в ответ Зеленский? Продолжает фабриковать уголовные дела против Медведчука.

Но от такой политики ни угля, ни мира в Украине не прибавится. Надежд на то, что Зеленский будет предпринимать эффективные шаги в решении энергетического кризиса и в разморозке мирного процесса, крайне малы. Здесь и позиция западных кураторов, которым мир в Украине не нужен, и зависимость Зеленского от радикалов. Все, чем сейчас занимается команда президента, – это политическое выживание. Зе-команда движется к краху и из последних сил ищет спасительный круг. Потому и обратились к "ЛДНР". Но на большее не факт, что хватит смелости.

И пару слов хочется сказать тем, кто будет поддерживать чушь, которой будут поливать уши украинцев из Офиса президента. Угля на складах осталось около 400 тыс. тонн. Это запас на 5-6 дней. Более половины энергоблоков ТЭС стоят. Россия отказалась поставлять электроэнергию и уголь в Украину. Где правительство собирается найти 2,5 млн тонн угля, непонятно. Готовы ли вы из-за гордыни и самодурства Зеленского сидеть без света холодными зимними вечерами? Думаю, ответ очевиден. А потому было бы разумно Зеленскому признать, что он натворил, прекратить преследование Медведчука и привлечь наконец единственного человека, который может договориться как с Россией, так и с ОРДЛО, к отстаиванию интересов государства на официальном уровне.

Александр Потемкин