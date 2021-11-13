В уголовном производстве в отношении председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука все происходит, как угодно, но только не по закону. Такое заявление в ходе пресс-конференции сделал ​​адвокат Дмитрий Лойфман.

"Я хотел бы начать с того, чтобы продолжить немного уже поднятие вопросы, что Украина взяла на себя обязательства интеграции в ЕС. Мы имплементируем европейское законодательство, признаем юрисдикцию европейского суда по правам человека. Таким образом, Украина берет на себя обязательства проводить досудебные расследование, судебные разбирательства по нормам и стандартам, принятым в ЕС. Что говорит у нас судебная практика европейского суда? Она говорит о том, что соблюдение процедуры, прописанной по закону, является основоположным законом того, что процедура привлечения кого бы это не было, является законным. Что происходит по факту в нашем уголовном деле? По факту происходит, как угодно. Но только не по закону", - заявил правозащитник.

Напомним, ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Он подписал договор о правовой защите лидера оппозиции.

Ранее член Европарламента от Германии, который входит в подкомитет по вопросам прав человека, доктор Максимилиан Кра заявил, что арест председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука, закрытие телеканалов по указанию президента Владимира Зеленского на фоне коррупции и олигархического правления – противоречит европейским стандартам и политике.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.