также в разделеПолитика
В Слуге народа рассказали о новых перестановках в Кабмине 15
Лгуны и циники. Если уж Зе-команда просит ОРДЛО о поставках угля в Украину, значит, Медведчук не виновен и его нужно оправдать 18
Лойфман о репрессиях против Медведчука: В этом уголовном деле все происходит не по закону 9
Данилюк оценил возможность объединения с Разумковым 17
«Слуги народа» соберутся на съезд 15 ноября избирать руководство партии 11
Данилов о статье Bloomberg о российских войсках: не новость 13
Кулеба: Нет «миграционного кризиса в Беларуси», есть гибридная война РФ против Европы 16
КИУ: Зависимость «Слуги народа» от «Доверия» и «За будущее» резко возросла 18
Незаконное преследование Виктора Медведчука в Украине остается топ-темой зарубежных СМИ 19
Леросу вручили еще одно подозрение: не опроверг слова о брате Ермака 17
Российских десантников направили в Беларусь 38
В Кремле прокомментировали предположения о планах вторжения РФ в Украину 35
Опрос: В ноябре президентский рейтинг Зеленского упал до рекордно низкого значения 28
Адвокат: Власть пытается незаконно продлить домашний арест Медведчуку, хотя по закону человек не может находиться под этой мерой более 6 месяцев 17
Ведущий немецкий адвокат: В политической системе Украины мы наблюдаем авторитарный тоталитаризм 17
СМИ: США бьют тревогу из-за возможного нападения России на Украину 59
Терехов принял присягу мэра Харькова и обещает поднять планку Кернеса еще выше 39
Кулеба: Россия может стремиться к продвижению вглубь Украины 21

Государственное бюро расследований заявило о вручении подозрения экс-министру энергетики Владимиру Демчишину, который, по версии следствия, причастен к торговле углем с представителями ОРДЛО.

Как передает ТСН, подробности о деле рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

По его словам, подозрение было вручено в рамках дела о так называемом "угольном государственном предательстве" против народного депутата от "Оппозиционной платформы — При жизни" Виктора Медведчука.

"Сейчас сегодня ДБР вместе с СБУ издали подозрение бывшему министру энергетики Демчишину, обвиняемому в деле Медведчука по торговле с оккупантами, когда он назначал прямо на оккупированные территории своих людей. И когда СБУ в то время возило наличные этим террористам", – добавил Давид Арами.

Заметим, что сейчас экс-министр Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено в адреса последних известных мест его жительства.

Напомним, следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по преступной схеме содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины, в которую входил бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и действующий народный депутат Украины.

Установлено, что организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий на средства украинских госпредприятий на сумму примерно 1,5 миллиарда гривен.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
7819 грн.
13
Теги