Государственное бюро расследований заявило о вручении подозрения экс-министру энергетики Владимиру Демчишину, который, по версии следствия, причастен к торговле углем с представителями ОРДЛО.

Как передает ТСН, подробности о деле рассказал глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия во время ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

По его словам, подозрение было вручено в рамках дела о так называемом "угольном государственном предательстве" против народного депутата от "Оппозиционной платформы — При жизни" Виктора Медведчука.

"Сейчас сегодня ДБР вместе с СБУ издали подозрение бывшему министру энергетики Демчишину, обвиняемому в деле Медведчука по торговле с оккупантами, когда он назначал прямо на оккупированные территории своих людей. И когда СБУ в то время возило наличные этим террористам", – добавил Давид Арами.

Заметим, что сейчас экс-министр Демчишин скрывается от украинского правосудия за границей. Уведомление о подозрении отправлено в адреса последних известных мест его жительства.

Напомним, следователи ГБР осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по преступной схеме содействия террористическим организациям «ЛНР» и «ДНР» группой граждан Украины, в которую входил бывший министр энергетики и угольной промышленности Владимир Демчишин и действующий народный депутат Украины.

Установлено, что организаторы наладили поставки угольной продукции с временно оккупированных территорий на средства украинских госпредприятий на сумму примерно 1,5 миллиарда гривен.