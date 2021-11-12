Адвокат народного депутата Украины, председателя политсовета партии ОПЗЖ Виктора Медведчука Камиль Кирпичев на пресс-конференции рассказал о попытках власти незаконно продлить домашний арест оппозиционному политику.

Обвинения против Виктора Медведчука начинают рассыпаться. Исходя из этого, я лично думаю, что реакция власти будет следующей. Вначале они пойдут на новый круг репрессий, и мы это уже видим. Сегодня в связи со сложившимся кризисом в энергетике власть пытается сделать в своих ошибках крайним Виктора Владимировича Медведчука. Виктор Владимирович последний раз был в системе государственной власти в должности главы АП до 2004 года. После этого он не был в системе госвласти Украины. Сегодня он народный депутат, и он в оппозиции. Никакого отношения к власти он не имеет. Но на него власть пытается возложить все свои провалы.

Вчера было заседание СНБО, на котором президенту донесли, что у нас нет ни угля, ни газа, ни электричества, и взять их неоткуда, и не за что их купить. И сегодня власть с утра пытается продлить домашний арест Медведчуку, хотя завтра последний день. По нашему законодательству во время досудебного следствия человек может находиться 12 месяцев в СИЗО под стражей или 6 месяцев под домашним арестом. Существуют европейские, мировые стандарты соблюдения прав человека. Не может человек невиновный - а человек невиновен до того, как его осудит суд, - находиться под стражей более года. Это уже превращается в пытку. Не может невиновный человек находиться под домашним арестом более полугода.

Власть сегодня, за один день до окончания ареста, после вчерашнего заседания СНБО опять хочет продолжить Виктору Владимировичу его домашний арест. Опять хочет его унизить. Опять хочет надеть ему на ногу браслет. Но я надеюсь, что эти репрессии скоро закончатся. И надеюсь, что Владимир Александрович Зеленский, которому мы оказали большое доверие, избрав его президентом, возложили на него определенные надежды, поймет свои ошибки, поймёт, что окружение его обманывает, что окружение свои ошибки, свои промахи и просчеты перекладывает на плечи оппозиции, в том числе на Виктора Владимировича Медведчука. И примет меры наконец-то Владимир Александрович, накажет виновных в этом прокуроров, сотрудников ГБР, виновных в этом сотрудников СБУ, которые его обманули, которые подсунули в прокуратуру сфальсифицированные доказательства вины Виктора Медведчука, и прекратит это преследование.

Потому что, если этого не сделает Зеленский, как бы он ни хотел стать диктатором, это сделает народ Украины. Если он не накажет свое окружение, которое его подставляет, то его накажет украинский народ, может через два года, а может и раньше. В стране сегодня ковид зашкаливает, морги переполнены, гробов не хватает – что это за страна в центре Европы, в которой гробов не хватает? Как они до этого довели? В 14-м году, когда был кризис и когда Виктор Владимирович Медведчук помогал решать этот кризис, министром энергетики был Продан. Это был профессионал, который разбирался в вопросах энергетики, который, понимая, что на складах мало угля, забил тревогу в августе. Я читал стенограмму заседания Кабмина, где главой был Яценюк, тоже профессионал. Он спросил у Продана: где мы вообще можем взять уголь? Продан ему ответил, что только в ЮАР, в так называемых ДНР-ЛНР и в России, потому что наши ТЭЦ не могут потреблять другой уголь.

Если Зеленский не сделает выводы, не накажет виновных и не прислушается к словам оппозиции, в том числе к словам Виктора Медведчука, к словам других умных людей, которых много в нашей стране, но которым сегодня рты затыкают, которым не дают дойти до ушей президента ни через личные контакты, ни через СМИ, ни через журналистов… Сегодня это Виктор Владимирович, а завтра это будут другие, а потом они будут жрать друг друга. Но мне жалко нашу страну и наш народ. Мы не заслужили такого отношения. Они все разбегутся, а мы будем терпеть. Надеюсь, что благодаря СМИ мы добьёмся, достучимся и властью будут сделаны определенные выводы.

А своим бывшим коллегам-прокурорам я хочу сказать одно. Когда я учился в университете, у нас был предмет "прокурорский надзор". Начинался предмет с того, что мы изучали историю прокурорского надзора, и меня поразило, что большая часть прокуроров закончила очень плохо, и чем гибче был прокурор, чем больше он исполнял прихоти царя или генсека, или кого-то еще, тем хуже он заканчивал. Сегодня наш генпрокурор Ирина Венедиктова проявляет просто чудеса гибкости. Она уже вышла на три брифинга. Когда такое было, чтобы прокурор каждое репрессивное действие против лидера оппозиции освещала на брифинге? Не успевает следственное действие совершиться – Ирина Валентиновна уже на брифинге. Нас вызывают на допрос, следователь плачет, приезжайте быстрей. Что случилось? Сегодня Ирине Валентиновне нужно выйти на брифинг и обвинить лидера оппозиции.

Когда такое было, чтобы генпрокурор и глава СБУ до вынесения приговора суда называли фамилию, обвиняли человека - а это не просто человек, это лидер оппозиции, народный депутат, - обвиняли огульно, обвиняли благодаря сфальсифицированным доказательствам и делали виноватым. Этим азам учат с первого дня работы в органах прокуратуры, в органах следствия: нельзя называть фамилию человека, ибо, пока нет приговора суда, этот человек не виновен. Вы огульно, два руководителя самых высших органов правоохранительной системы – СБУ и ГПУ – называете человека виновным. Нет ни приговора, ни доказательств, вся страна с вас смеётся, но вы его делаете виновным, потому что хотите выйти на брифинг и убедить президента в том, что вы делаете хорошую, правильную и нужную работу. Но я надеюсь, что это скоро закончится.