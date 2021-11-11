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Национал-радикалы, чувствуя вседозволенность, открыто и цинично нападают на оппонентов и оказывают давление на суд. 11 ноября, когда Черкасский апелляционный суд рассматривал апелляционную жалобу политической партии «Оппозиционная платформа ‒ За жизнь» относительно защиты чести, достоинства и деловой репутации партии от клеветы со стороны представителя «Нацкорпуса» Кухарчука Д. В., национал-радикалы решили действовать в своей привычной манере: попытались штурмовать суд, нападать на представителей ОПЗЖ и обычных граждан, запугивать судей и угрожать адвокатам. Но получили достойный отпор.

Об этом сообщил народный депутат от фракции ОПЗЖ Василий Нимченко.

«Кухарчук не только оклеветал политическую партию "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь", которая получила поддержку избирателей на выборах в органы местного самоуправления области и за которую проголосовали около 2 млн граждан на выборах в Верховную Раду Украины, но и фактически посягнул на их волеизъявление. Мы отстаиваем интересы избирателей во имя справедливости, закона и права», – подчеркнул Нимченко.

Он рассказал, что преступная группировка национал-радикалов ‒ до 100 человек с желтыми повязками на руках ‒ сегодня совершила нападение на представителей ОПЗЖ. Цель нападавших была очевидна: запугать не только представителей оппозиции, но и простых граждан, оказать давление на судей для получения «нужного» решения.

 «Желтоповязочники явно жаждали крови ‒ нападению подверглись и представители ОПЗЖ, и обычные граждане.  Используя  подручные средства, национал-радикалы наносили побои и увечья. Нет сомнений, что это были спланированные действия для устрашения суда и оказания давления на судей. Более того, почти по аналогии со штурмом Капитолия, национал-радикалы предприняли попытку штурма здания апелляционного суда, но она не увенчалась успехом», ‒ отметил народный депутат.

И добавил, что национал-радикалы получили достойный отпор ‒ их преступные действия с помощью правоохранительных органов были прекращены.

Как сказал нардеп, рассчитывать на объективное и непредвзятое рассмотрение при таком давлении на судей и суд в целом не приходится, решение суда было прогнозируемым.  Но национал-радикалы преступили еще одну черту: на протяжении всего судебного разбирательства звучали угрозы в адрес адвокатов.  И это при том, что адвокаты и врачи всегда остаются вне конфликта!

«Сегодня представители "Национального корпуса" в который раз показали свое истинное лицо, попирая и законы, и нормы морали», ‒ констатировал парламентарий.

Печально осознавать, что судебные учреждения в нашей стране перестали быть Меккой правосудия, а стали на фоне неконституционности и незаконности действий провластных институтов просто статистами в условиях правового беспредела и заложниками права силы, насаждаемого национал-радикалами, отметил нардеп.

«"Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" всегда действует в рамках правового поля и будет отстаивать справедливость и правосудие ради торжества закона над идеологией мракобесия», ‒ резюмировал Василий Нимченко.
ForUm

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