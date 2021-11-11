Европейская юридическая компания MALMENDIER LEGAL встала на защиту председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука. Европейские юристы опубликовали соответствующее сообщение на своей странице в Twitter, отметив, что из-за репрессий украинской власти в отношении лидера оппозиции, доверие Евросоюза к Украине находится под угрозой.

"MALMENDIER LEGAL встает на защиту Виктора Медведчука: доверие к ЕС и соглашению об ассоциации с Украиной находится под угрозой, если политическая оппозиция страны должна быть уничтожена с помощью "плана" высшего уровня и надуманных уголовных обвинений", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили Виктору Медведчуку новое подозрение. Новые обвинения касались поставок топлива из неконтролируемых территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Отметим, ведущий европейский адвокат Бертран Мельмендье, который возглавляет MALMENDIER LEGAL, присоединился к команде правовой защиты председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народного депутата Виктора Медведчука.