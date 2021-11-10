также в разделеПолитика
Андрей Ермак взял под контроль Александру Устинову и ее «Справедливость» 10
Нацкорпус предложил помощь полякам на границе с Беларусью 7
У Ющенко заявили, что он оказался в антиукраинском фильме обманом 10
В ФРГ предлагают временно размещать «нелегалов Лукашенко» в Украине 26
Ясько: Адвокатов Саакашвили не пускают в тюрьму 11
Зеленский созвал заседание СНБО на сегодня 22
Ермак в США обсудил ситуацию с безопасностью в Украине и «Северный поток-2» 95
Кулеба в США проведет первое за 3 года заседание Комиссии стратегического партнерства 24
Минветеранов: Демченко получил статус УБД по закону 22
НАПК тоже просит Зеленского ветировать закон о финансировании партий 9
Бельгия закрыла въезд для всех туристов из Украины 23
Президентский рейтинг: разрыв между Зеленским и Порошенко сокращается 56
Посол Грузии отменил встречу с Денисовой из-за «политического контекста» заявления МИД Украины 42
Дела Майдана: ГБР сообщило о новом подозрении девяти чиновникам времен Януковича 15
Зарубежные СМИ продолжают критиковать политику Зеленского и репрессии против Медведчука 35
Зеленский превратил СНБО в продажный орган, который вводит санкции за деньги 35
Зеленский объявил о запуске «новой украинской железной дороги» 54
Адвокат: Саакашвили начнут судить 10 ноября 13

Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уже полгода находится под домашним арестом из-за выдвинутых украинскими спецслужбами против политика обвинений по двум уголовным производствам. Об этом пишет популярный американский интернет-портал Global Happenings.

В публикации отмечается, что ввиду того, что по одному из производств срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек, Медведчука больше не имели права держать дома.

«В ОГП отмечают, что прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины (Виктору Медведчуку. – Ред.), поскольку предельный срок в 6 месяцев его пребывания под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился (под арестом он с мая) и дальнейшее его продление невозможно», – пишет Global Happenings.

Издание сообщает, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров, но при этом Медведчук все равно остался под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
2979 грн.
11
Теги