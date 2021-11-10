Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук уже полгода находится под домашним арестом из-за выдвинутых украинскими спецслужбами против политика обвинений по двум уголовным производствам. Об этом пишет популярный американский интернет-портал Global Happenings.

В публикации отмечается, что ввиду того, что по одному из производств срок меры пресечения в виде домашнего ареста истек, Медведчука больше не имели права держать дома.

«В ОГП отмечают, что прокуроры обратились в суд с ходатайством об избрании меры пресечения подозреваемому в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей народному депутату Украины (Виктору Медведчуку. – Ред.), поскольку предельный срок в 6 месяцев его пребывания под круглосуточным домашним арестом в этом уголовном производстве закончился (под арестом он с мая) и дальнейшее его продление невозможно», – пишет Global Happenings.

Издание сообщает, что суд удовлетворил ходатайство прокуроров, но при этом Медведчук все равно остался под круглосуточным домашним арестом в другом уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.