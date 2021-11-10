В Кривом Роге в собственном доме обнаружили повешенным Бориса Павлова, двоюродного брата покойного мэра Константина Павлова.

Об этом сообщила представитель Национальной полиции в Днепропетровской области Анна Старчевская в комментарии Украинской правде.

Сожительница Павлова нашла его повешенным в собственном доме около 14:00 в среду. Тело покойного направили на судебную медицинскую экспертизу для выяснения причин смерти.

По данным источника УП в правоохранительных органах, погибший имел тяжелую болезнь.

Напомним, мэра Кривого Рога от ОПЗЖ Константина Павлова нашли мертвым в собственном доме 15 августа.

7 сентября следствие сообщило, что исключает версию убийства. Министр внутренних дел Денис Монастырский говорил, что предварительная версия с самоубийством может быть правдоподобной.

18 октября обнаружили мертвым Андрея Павлова, брата погибшего мэра, в собственной квартире. Перед этим он жаловался на самочувствие.

В полиции впоследствии сообщили, что Андрей Павлов погиб из-за отравления алкоголем.