Интервью третьего президента Украины Виктора Ющенко в появившемся на российском государственном канале RT (Russia Today) документальном фильме «Украина - вечное настоящее» стало возможным потому, что авторы фильма ввели в заблуждение экс-президента и его помощников.

Они не сообщили о том, кто действительно причастен к созданию фильма и где он будет демонстрироваться. А также сказали неправду об участниках фильма.

Об этом пишет BBC News Украина со ссылкой на источники, близкие к Ющенко.

Фильм «Украина – вечное настоящее» (Ukraine - The Everlasting Present) снимался по случаю 30-летия Независимости. Тем не менее, только 1 ноября он появился на канале документальных фильмов RT.

Кроме Ющенко, интервью давали бывшие руководители правительства Юрий Ехануров и Валерий Пустовойтенко и экс-председатель Верховной Рады Александр Мороз.

Там также член совета ОПЗЖ, бывший заместитель генпрокурора Ренат Кузьмин, одиозный политик Анатолий Шарий, бывший министр времен Виктора Януковича и экс-депутат парламента Виктор Суслов, депутат парламента Андрей Деркач, которого США признали российским агентом.

Наибольшее возмущение в Украине вызвало появление в фильме Ющенко, занимающего принципиальную антироссийскую позицию и имевшего во время президентства очень напряженные отношения с Кремлем.

«Они получили интервью с Ющенко путем обмана», - сказал собеседник BBC News Украина. Сам Ющенко комментировать эту ситуацию отказался.

Официальный запрос на интервью пришел от американской компании, рассказал собеседник. В этом письме подробно описано, каким будет фильм, назывались ожидаемые участники. После выхода фильма стало понятно, что в запросе были названы не все герои фильма.

В то же время назывались как будущие собеседники экс-президенты Леонид Кравчук и Леонид Кучма. Однако в фильме их интервью нет, поскольку Леонид Кравчук к тому времени уже был на лечении, а Леонид Кучма, вероятно, отказался.

«Это дело журналистов – рассказывать, что такое фейки и как подло выглядят подобные ситуации и поведение тех, кто так поступил. А не президента», – сказал близкий к Ющенко собеседник, объясняя, почему третий президент воздерживается от комментариев по этому поводу.

Ющенко, как и другие участники, рассказывает в фильме, какой была Украина после распада СССР, перед какими трудностями предстала власть, прежде всего, в экономике. Авторы фильма большое внимание уделяют роли каждого президента за 30 лет независимости Украины.

Однако в фильме заметны попытки показать Украину как несостоявшееся государство. Постоянно акцентируется на теме «несамостоятельности» украинской власти, начиная с 1991 года, зависимости ее от внешнего влияния и прежде всего США, как в экономике, так и внутренней политике.

В частности, Андрей Деркач говорит о «структурах Сороса, которые выстраивали сеть мягкого влияния на Украину». Ренат Кузьмин о том, что «масштабная системная коррупция в Украине» является следствием «системных попыток США взять под контроль украинское правительство».

Слова Ющенко о необходимости совместной системы безопасности с Западом, о перспективах вступления Украины в НАТО также встроены в тот же контекст фильма – зависимости украинской политики.

«Мне кажется, что Запад не может завершить ни одного дела. Я это говорю с грустью. Я гражданин Европы. Но я живу в Европе, у которой нет собственного концепта безопасности. И если в пан-европейской модели безопасности не будет США, Европа не сможет дать адекватный, симметричный ответ на политику Путина», - говорит Ющенко в фильме.

Собеседник BBC News Украина уверен, что все содержание сказанного экс-президентом в фильме никак не компрометирует его.