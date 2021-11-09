В последнее время зарубежные СМИ все чаще критикуют политику Президента Украины Владимира Зеленского в вопросе налаживания отношений с Российской Федерацией, а также за незаконные действия украинской власти, направленные против оппозиции, и в частности репрессии и политическое преследование народного депутата Украины, председателя Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука.

Так, англоязычный информационный ресурс Zero Hedge считает, что в последние месяцы украинские политики упорно «машут Москве красной тряпкой». И это, по мнению интернет-издания, касается как «актов агрессии» с украинской стороны в энергетических вопросах, так и эскалации конфликта на Донбассе с использованием беспилотного летательного аппарата Bayraktar и незаконного давления на лидера украинской оппозиции Виктора Медведчука.

В свою очередь, в публикации популярного индийского издания The Times Hub говорится, что учитывая энергетический кризис, украинская власть должна была пойти на договоренности с Россией о прямых поставках газа, причем инструменты для решения этого вопроса, по мнению журналистов, есть только у Виктора Медведчука.

«Зеленский & Co могли бы в этой ситуации пойти с козырей. К примеру, договориться с "Газпромом" о прямых поставках газа. Другой вопрос, что решать это нужно на уровне российского Президента Владимира Путина. А такие возможности есть только у главы Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука. Тем более, что у Медведчука есть такой "козырь в кармане", как договоренность о прямых поставках газа и скидке 25%, о чем он договорился с руководством РФ еще в 2019 году. Понятное дело, что сейчас появится целый легион "решателей", которые будут обещать решить вопрос по газу, но, объективно, ни у кого из них нет ни прямых контактов, ни отношений с первыми лицами РФ», – пишет The Times Hub.

Еще один популярный интернет-ресурс Gamingdeputy напоминает, что именно Виктор Медведчук назвал восстановление торгово-экономических отношений с Россией и СНГ приоритетной задачей для экономики Украины.

Но, по мнению латиноамериканского интернет-издания Resumen latinoamericano, такая политика не устраивает в первую очередь западных кураторов Украины, от мнения которых полностью отталкивается действующая власть.

«Любая попытка украинской оппозиции действовать в рамках законности легко подавляется при полном одобрении внешних менеджеров. Все это видно на примере Виктора Медведчука и различных телеканалов и СМИ, критикующих внешнее управление», – говорится в публикации.

Напомним, народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук подвергается политическим репрессиям и уголовному преследованию со стороны власти за резкую критику непрофессионализма Президента Владимира Зеленского и его команды, а также за категорическое несогласие с тупиковым экономическим курсом действующей власти.

На данный момент Медведчук находится под следствием по двум уголовным производствам и обвиняется в государственной измене. В мае ему было предъявлено первое обвинение, а в октябре последовало новое подозрение.

Общаясь с журналистами после судебного заседания, которое состоялось 2 ноября, Виктор Медведчук констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости в Украине пока не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.