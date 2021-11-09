На днях журналисты BIHUS info опубликовали новое расследование, в котором говорится, что Совет национальной безопасности и обороны Украины, вместо решений глобальных задач для страны, превратился в продажную деваху, торгующую направо и налево санкционными списками. Можно по-разному относиться к этой команде расследователей и непосредственно к Денису Бигусу, но факт остается фактом: журналисты в очередной раз доказали, что команда президента Зеленского - не более чем сборище жадных маргиналов. Они ради собственного обогащения готовы "закрывать глаза" на откровенных преступников, преследуя при этом абсолютно невиновных людей, не боящихся говорить правду об этой шайке. Я имею в виду именно лидера оппозиции Виктора Медведчука.

Вспомните, как Зеленский трубил о своей великой "перемоге" по всем СМИ. Мол, посмотрите, какой я удалец-молодец, самого Медведчука одним махом под санкции подвел! Однако при этом президент так и не привел хоть какие-либо адекватные аргументы, обосновывающие это решение. И, собственно, дальнейшие суды по так называемым "делам" лидера оппозиции, совершенно ожидаемо, превратились в фарс. Все потому, что ни прокуратура, ни СБУ так и не смогли "накопать" хоть каких-то доказательств вины Медведчука. Да и он, показав настоящую силу духа, не сбежал за границу, как рассчитывал Зеленский, а продолжает с честью отстаивать свое доброе имя. В результате президент, вместо рассчитываемых аплодисментов публики и признания своих "великих" заслуг "борца с коррупцией", получил лишь презрение в лице западных партнеров и откровенную ненависть миллионов сограждан, прозябающих в ледяных квартирах с мизерной зарплатой. И именно те, кто еще два года голосовал за улыбчивого парня с "95 квартала", сейчас открыто признают: Медведчук невиновен и был прав с самого начала, критикуя непродуманные и откровенно опасные для Украины решения "зеленых кнопочек".

Пытаясь и дальше удержаться на своем вкусном посту, Зеленский вместо того, чтобы наконец-то начать решать проблемы страны, стал окончательно "закручивать гайки", превратившись в мелкого местечкового диктатора. На днях устами главы СНБО Алексея Данилова была озвучена главная цель Зеленского: создание жесткой президентской республики с голосованием за главу государства в парламенте.

Такие действия СНБО и непосредственно президента говорят о том, что в стране на самом деле все очень-очень плохо. Что о демократии, свободе слова и мы, простые люди, можем забыть в принципе. Что у каждого из нас отберут наше священное, закрепленное Конституцией право выбора. Что для Зеленского все мы - не более, чем стадо, которое должно быть послушным и бесправным, беспрекословно подчиняющимся своему пастуху. А президент вместе со своим карательным органом сам будет решать: кого наказывать санкциями, а кого миловать за определенную мзду, сколько людям платить за газ и где его закупать, кому продолжать сидеть в тюрьмах ОРДЛО, а кто на данный момент является выгодной разменной монетой. Иными словами, делать все, чтобы окончательно превратить Украину в подобие Северной Кореи.

Такую страну мы хотели, голосуя за Зеленского? Вряд ли.