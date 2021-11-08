Нестор Шуфрич купил телеканал UkrLive. До этого о существовании канала мало кто подозревал. UkrLive начал свое вещание два года назад (в ноябре 2019 г.), и его информационный продукт представлял собой эклектическую смесь из экологической тематики и социалки. До сего дня Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания во главе с Ольгой Герасимьюк — женщиной с непростой судьбой и психикой — ни разу не проверял, насколько контент UkrLive соответствовал требованиям лицензии на вещание.

Но после смены собственника все вмиг изменилось! Удивительно, не правда ли? Дело в том, что на канале пошли новости и программы "Первого Незалежного". Этот канал ведут журналисты закрытых в феврале прошлого года незаконным решением СНБО и Зеленского телеканалов "112", ZIK и NewsOne.

В общем, прошло всего несколько дней, как реакция власти последовала практически мгновенно — уже 4 ноября Нацсовет назначил внеплановую проверку UkrLive. Причем никакого официального объяснения нет, есть только слова члена Нацсовета Максима Оноприенко, что внеплановую проверку назначили из-за того, что в эфире UkrLive прозвучала фраза с критикой вакцинации, а также транслировали включение народного депутата Виктора Медведчука. То есть в Нацсовете поводы придумали на ходу. Многие телеканалы транслировали митинги антивакцинаторов под Верховной Радой и по всей Украине в среду, 3 ноября. Например, "5 канал" Порошенко показывал — и где проверки?

Знаете, я ни минуты не сомневаюсь, что найдут "кучу нарушений", список которых в Нацсовет спустят из Офиса президента. Начиная от "языка агрессора" и заканчивая "использованием нарративов кремлевской пропаганды, изложенных в глоссарии СНБО". Даже удивительно, что телеканал Шуфрича просто сразу не внесли в санкционный список Совбеза и не отключили, как это принято в Офисе президента, а начали как бы "издалека".

Ну там проверки, первое замечание, второе и лишение лицензии на вещание. Пошли по длинному пути, но финал, насколько мне представляется, заранее запрограммирован. Давайте вспомним о свободе слова... Хотя зачем? И так все ясно. Офис президента руками подконтрольных ему госорганов планомерно и последовательно зачищает информационное поле от всех оппозиционных СМИ. Нестор Иванович же у нас кто? Ближайший соратник Виктора Медведчука. Тем более если в эфире показывают Медведчука — которого Зеленский сам представляет как своего главного политического противника. Все средства массовой информации, которые связаны с ним, пусть и чисто гипотетически, должны быть закрыты.

Другое дело - "Прямой", который напрямую принадлежит Петру Алексеевичу. Вы не понимаете, как гласит оправдание всех лицемеров, ЭТО ДРУГОЕ... Та же фигня с телеканалом "оппозиционера" Евгения Мураева "НАШ". Там дело дошло до того, что в Офисе президента уже спускают темники редакции и составляют список персон, которые не могут появляться в эфирах этого канала. Или "Украина 24", где Ахметов раскручивает еще одного "оппозиционера" Дмитрия Разумкова.

Зато с UkrLive все понятно. И это действительно высокая оценка работы его журналистов, многие из которых продолжают борьбу — за свободу слова и свободу СМИ. Не все, конечно. Но остались еще настоящие журналисты.