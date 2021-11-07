также в разделеПолитика
Украина и Турция договорились опровергать стереотипы или искажения в общей истории 8
Кулеба: Еще насколько стран готовы присоединиться к Крымской платформе 11
Кулеба: Венгрия вернется к громкой поддержке Украины в НАТО 53
Зеленский нашел замену Резникову в ТКГ 15
Россия пояснила присутствие своих военных в Крыму обеспечением стабильности в регионе 143
Зеленский обновил состав СНБО 29
Простая отработка бабла и темников: Украинцы возмутились поведением Верещук в прямом эфире 102
Журналист назвал шпиона РФ в окружении президента Украины 71
Порошенко еще не определился, пойдет ли на президентские выборы 34
Принятие Украины в НАТО: Европа вынуждена учитывать позицию Путина в этом вопросе 45
Бурмич: Медведчука объявили врагом Украины и пособником террористов за то, что в 2014-м он договорился о поставках угля и спас страну, поэтому сейчас сделать это будет некому 19
Медведчук: Украина должна стать парламентской республикой 17
Мотовиловец: Если депутаты выходят из «Слуги народа», то пусть оставляют мандат 11
Аваков: Украине необходимо меть сценарий на случай смерти Путина 168
В ПЦУ объяснили, нужно ли завешивать зеркала в доме с умершим 33
Бывший генсек: Путин хотел в ускоренном режиме вступить в НАТО 36
Медведчук: За время действия ЗСТ с ЕС Украина погрузилась в глубочайший экономический кризис 82
НАБУ провело обыски у гражданской жены нардепа Шахова 41

Большая Палата Верховного Суда обязала рассмотреть исковое заявление пятого президента, лидера "Европейской Солидарности" Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому относительно "пленок Бигуса".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил адвокат Порошенко Игорь Головань.

Адвокаты Порошенко летом 2021 года подали иск к президенту Зеленскому с требованием признать противоправным сокрытие от общества "прослушок" и обязать обнародовать все так называемые "записи Бигуса" в первоначальном виде. Порошенко считает, что оригиналы этих записей представляют общественный интерес.

Производство по иску к общественной организации Дениса Бигуса "ТОМ 14" в сентябре открыл Окружной административный суд Киева.

"Пока Денис Бигус размышляет, подавать ли ему в административный суд отзыв на наш иск об опубликовании в первоначальном виде так называемых "пленок Медведчука", мы потихоньку продвигаемся с аналогичным иском к бенефициару бигусовских "видосиков" - президенту Украины Зеленскому", - отмечает адвокат Порошенко.

"Исковое заявление к президенту Украины Зеленскому судья Верховного Суда И.А.Гончарова сначала оставила без движения, а потом и вернула. Потому что мы, по мнению судьи, не конкретизировали, какие именно права и охраняемые законом интересы Петра Порошенко нарушаются бездействием Зеленского. Постановление о возвращении искового заявления пришлось обжаловать", - напомнил Головань.

"27 октября 2021 г. Большая Палата Верховного Суда нашу апелляционную жалобу рассмотрела, решение о возвращении искового заявления отменила, дело направила в суд первой инстанции для продолжения рассмотрения", - сообщил адвокат. Источник: https://censor.net/ru/n3298125
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
5
Теги