также в разделеПолитика
Зеленский обновил состав СНБО 8
Простая отработка бабла и темников: Украинцы возмутились поведением Верещук в прямом эфире 29
Журналист назвал шпиона РФ в окружении президента Украины 17
Порошенко еще не определился, пойдет ли на президентские выборы 11
Принятие Украины в НАТО: Европа вынуждена учитывать позицию Путина в этом вопросе 19
Медведчук: Украина должна стать парламентской республикой 13
Мотовиловец: Если депутаты выходят из «Слуги народа», то пусть оставляют мандат 8
Аваков: Украине необходимо меть сценарий на случай смерти Путина 107
В ПЦУ объяснили, нужно ли завешивать зеркала в доме с умершим 26
Бывший генсек: Путин хотел в ускоренном режиме вступить в НАТО 31
Медведчук: За время действия ЗСТ с ЕС Украина погрузилась в глубочайший экономический кризис 65
НАБУ провело обыски у гражданской жены нардепа Шахова 38
СМИ узнали о новом детище Разумкова в Раде 62
Зеленский безотлагательно подписал антиолигархический закон 219
МИД разъяснил, что значит исключение Украины из «зеленого списка» ЕС 26
Шмыгаль в Раде показал свой COVID-сертификат 20
«Голос» обвинил Офис Зеленского в срыве поездки делегации в США 30
Кулеба: Тотального закрытия границ ЕС для Украины не будет 9

Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет договариваться о поставках антрацита с неподконтрольных территорий, потому что за такое же посредничество, но только в 2014 году председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук сейчас подвергается уголовному преследованию со стороны власти, которая за эти действия обвиняет его в государственной измене и пособничестве террористам. Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

"По поручению Президента, по согласованию с Нацбанком, по разрешению СБУ когда-то Виктору Владимировичу Медведчуку поручили добыть уголь, спасти страну. Добыл! Спас! А нынешняя власть ему предъявляет измену Родине и финансирование терроризма, за что три недели назад просили залог 1 млрд грн, но заменили на круглосуточный домашний арест. Это за то, что хотел помочь. Поэтому сегодня с нашей стороны никто не будет договариваться об антраците с той стороны", – сказал парламентарий.

Также он отметил, что при миллиардных задолженностях перед украинскими шахтерами, действующая власть позволяет себе покупать американский уголь по пятикратной цене.

"Задолженность шахтерам сейчас 2 млрд грн, государство не рассчитывается. Зато идет пять кораблей из Америки. По каким ценам? Так надо спасать страну? Все, что делает "зеленая" власть с углем, с кислородом, абсолютно безответственно. И сейчас они рады, что везут уголь из Америки по пятикратным ценам. Вот и вся политика. Им плевать, где заработать на этой войне, они заинтересованы искусственно создать проблему, чтобы потом героически ее решать", – констатировал Анатолий Бурмич.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
1543 грн.
16
Теги