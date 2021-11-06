Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" не будет договариваться о поставках антрацита с неподконтрольных территорий, потому что за такое же посредничество, но только в 2014 году председатель Политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук сейчас подвергается уголовному преследованию со стороны власти, которая за эти действия обвиняет его в государственной измене и пособничестве террористам. Об этом, общаясь с журналистами в кулуарах Верховной Рады, заявил народный депутат от ОПЗЖ Анатолий Бурмич.

"По поручению Президента, по согласованию с Нацбанком, по разрешению СБУ когда-то Виктору Владимировичу Медведчуку поручили добыть уголь, спасти страну. Добыл! Спас! А нынешняя власть ему предъявляет измену Родине и финансирование терроризма, за что три недели назад просили залог 1 млрд грн, но заменили на круглосуточный домашний арест. Это за то, что хотел помочь. Поэтому сегодня с нашей стороны никто не будет договариваться об антраците с той стороны", – сказал парламентарий.

Также он отметил, что при миллиардных задолженностях перед украинскими шахтерами, действующая власть позволяет себе покупать американский уголь по пятикратной цене.

"Задолженность шахтерам сейчас 2 млрд грн, государство не рассчитывается. Зато идет пять кораблей из Америки. По каким ценам? Так надо спасать страну? Все, что делает "зеленая" власть с углем, с кислородом, абсолютно безответственно. И сейчас они рады, что везут уголь из Америки по пятикратным ценам. Вот и вся политика. Им плевать, где заработать на этой войне, они заинтересованы искусственно создать проблему, чтобы потом героически ее решать", – констатировал Анатолий Бурмич.