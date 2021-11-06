Украина должна стать парламентской республикой, поскольку парламентская форма правления является наиболее эффективной. Такое заявление сделал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"В стране, в которой была форма государственного управления, а я все-таки специалист в этой сфере, президентско-парламентская, до введения реформы, по которой мы сегодня живем, и после чего Украина стала парламентско-президентская, а вообще должна стать парламентской, и это поддерживают, кстати, большинство политических сил, в том числе и почти все, думаю, что не почти, а все оппозиционные силы, потому что ментальность украинского народа, возможности государственного устройства, процессы демократизации и правового государства в стране, если мы действительно хотим выполнить ст. 1 Конституции, где записано, что Украина, кроме всего прочего, является независимой, демократической и правовой, заключается в том, что парламентская форма правления является наиболее эффективной с учетом и геополитического положения, и состава украинского народа", - заявил Медведчук.

Кроме того он добавил: "Те, которые этого не понимают, они действуют в угоду непосредственному начальнику. "Вот, было бы лучше, чтобы мой начальник, - я имею в виду господина, о котором вы спрашиваете (секретаря СНБО Данилова, - ред.), и который высказывает подобные гениальные мысли, - вот чтобы у моего начальника было все, там и мне что-то перепадет" - вот с этих позиций. А где тут интересы украинского народа, интересы украинского государства, я могу сказать, как специалист: нигде. И поэтому вот эти попытки укрепить власть, эти попытки захватить власть, они называются ничто иное, как установление диктатуры и узурпация власти", - подчеркнул оппозиционный политик.

Во вторник, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь!" Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.

Напомним, 12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

"Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия", - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи и прокурора. 30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.