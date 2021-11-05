Из-за высокого уровня субсидирования Евросоюзом экспорта своих товаров в Украину европейские производители вытесняют украинских даже с нашего внутреннего рынка, но при этом обещанного замещения российского рынка сбыта европейским так и не произошло. Таким образом, Украина из крупного игрока на экономической карте мира превратилась в сырьевой придаток Запада и поставщика дешевой рабочей силы в развитые страны. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук.

Политик отметил, что конкуренция со стороны европейских производителей усиливается даже в традиционных для украинских компаний нишах, в частности, это касается продуктов питания.

«Очень показательна, например, ситуация в сегменте молочной продукции и твердых сыров, где импорт из ЕС все активнее завоевывает позиции. Обещанного замещения российского рынка сбыта европейским так и не произошло. А нелепые попытки наладить торговлю с Африкой, Южной Америкой и Ближним Востоком, преподносимые властью как головокружительный успех, являются по объему товарооборота крохами в сравнении с утраченными в 2014‒2016 годах возможностями и рынками сбыта готовой продукции», ‒ отметил Виктор Медведчук.

Парламентарий уверен, что вследствие этой «геополитической аферы» Украина из крупного игрока на экономической карте мира превратилась в сырьевой придаток Запада и поставщика дешевой рабочей силы в развитые страны.

«За годы действия ЗСТ с ЕС Украина претерпела регресс во всех областях и сферах и погрузилась в глубочайший экономический кризис. Промышленность деградировала. Высокотехнологичные производства остановились из-за потери рынков сбыта, отсутствия инвестиций, как следствие – дефицита денег и технологий и, что крайне важно, будучи не в состоянии конкурировать с европейскими компаниями ни на европейском, ни на внутреннем рынке», – подчеркнул лидер ОПЗЖ.

Также Медведчук отметил, что вследствие недальновидной политики украинской власти страна понесла не только колоссальные финансовые потери, уничтожен и промышленный потенциал страны, не говоря уже о потере экономического и политического суверенитета.

«Уникальное географическое положение, пока еще не утраченный статус транзитера (в том числе и энергоресурсов), остатки научного и промышленного потенциала – то, на что власти стоит обратить внимание в первую очередь и что еще можно было бы спасти, восстановив, например, промышленную кооперацию с РФ, совместные производства, вернувшись на российские рынки до завершения там процессов импортозамещения. Уже через год даже об этом говорить будет поздно», – подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.

Он с сожалением констатировал, что нынешняя украинская власть, «погрязшая в коррупционных скандалах, озабоченная установлением диктатуры и сокрытием собственных преступлений, не способна ни мыслить стратегически, ни даже трезво оценивать свои действия хотя бы на шаг вперед».

«Хотя совершенно очевидно, что этот отказ прислушаться к здравому смыслу сулит стране лишь очередной виток социально-экономического кризиса и дальнейшее обнищание народа», ‒ отметил Медведчук.