Для пожилых средство связи – насущная необходимость. В прошлом наши пожилые бабушки и дедушки никогда не желали отказываться от кнопочнного телефона, но сейчас их нужно переубедить и купить современные телефоны, потому что среди современных смартфонов можно найти более простые и более комфортные для использования модели.
Какие качества смартфона нужно рассмотреть перед покупкой?
- Большой экран. Самое главное это размер самого смартфона. Пожилым людям удобнее будет им пользоваться, если экран будет большим.
- Крупный шрифт. Пожилые люди зачастую обладают не очень хорошим зрением, поэтому настраивая телефон сделайте на нём крупный шрифт.
- Мощный аккумулятор. Современные телефоны обладают качеством очень быстро терять зарядку, поэтому выбирайте телефон с хорошим аккумулятором, который не разрядиться в течение двух дней.
- Несложность в использовании. Перед тем, как купить проверьте хорошо ли работают главные приложения смартфона. Для пожилых людей трудно в первое время элементарно ответить на звонок, поэтому проверьте хорошо ли откликается экран.
Ниже будут приведены самые оптимальные смартфоны для пожилых, которые можно купить на сайте https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/.
1. Alcatel 1 5033D
С этим телефоном не будет никаких проблем, он очень лёгкий в использовании. Отличная цветопередача и высокая яркость. Экран-5 дюймов. Пожилому человеку будет комфортно пользоваться этим смартфоном. Встроенная память вмещает в себя 8 ГБ.
2. Xiaomi Redmi 9A
Чёткая картинка и высокое разрешение-вот чем сможет порадовать этот телефон Xiaomi с диагональю 6,53 дюйма. Но всё таки лучшая функция-фильтр синего цвета. Эта функция поможет пожилым не напрягать глаза. Кроме этого, телефон сможет проработать долго. В режиме
экономии батареи телефон проработает больше одного дня, а в режиме ожидания смартфон сможет прослужить 34 дня.
3. Honor 7S
Экран этого телефона больше всех, тех которые были до этого-5,45 дюйма. Благодаря этому использование будет ещё проще. А встроенная память целых 16 ГБ.
4. Huawei Y5 Lite
Этот телефон великолепно лежит в руке, и подходит для пожилых людей, кто раньше не держал эти огромные гаджеты, благодаря округленным уголкам и красивым линиям. Экран имеет диагональ 5,45 дюйма. Его очень выделяет время работы-17 часов. И это только если использовать его, не выключая.
5. Samsung Galaxy J2 (2020)
В этом современном смартфоне объем памяти целых 16 ГБ. И если вам это нужно, то вы можете увеличить объем до 256 ГБ при помощи карты MicroSD. Благодаря этому у пожилого человек сможет хранить огромные архивные файлы, фотографии и видео.
Телефон работает на такой версии, которая не будет сильно нагружать память смартфона, а это значит, что приложения будут работать без лагов, достаточно быстро. Диагональ 5 дюймов. И кроме этих всех преимуществ ещё есть такое. Телефон очень медленно расходует батарею, благодаря чему им можно пользоваться без перерывов целых 18 часов. Samsung Galaxy J2 (2020)-популярный и очень удобный для использования смартфон, в котором нет ничего лишнего.
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