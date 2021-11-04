Для пожилых средство связи – насущная необходимость. В прошлом наши пожилые бабушки и дедушки никогда не желали отказываться от кнопочнного телефона, но сейчас их нужно переубедить и купить современные телефоны, потому что среди современных смартфонов можно найти более простые и более комфортные для использования модели.

Какие качества смартфона нужно рассмотреть перед покупкой?

Большой экран. Самое главное это размер самого смартфона. Пожилым людям удобнее будет им пользоваться, если экран будет большим. Крупный шрифт. Пожилые люди зачастую обладают не очень хорошим зрением, поэтому настраивая телефон сделайте на нём крупный шрифт. Мощный аккумулятор. Современные телефоны обладают качеством очень быстро терять зарядку, поэтому выбирайте телефон с хорошим аккумулятором, который не разрядиться в течение двух дней. Несложность в использовании. Перед тем, как купить проверьте хорошо ли работают главные приложения смартфона. Для пожилых людей трудно в первое время элементарно ответить на звонок, поэтому проверьте хорошо ли откликается экран.

Ниже будут приведены самые оптимальные смартфоны для пожилых, которые можно купить на сайте https://eldorado.ua/smartphones/c1038946/.

1. Alcatel 1 5033D

С этим телефоном не будет никаких проблем, он очень лёгкий в использовании. Отличная цветопередача и высокая яркость. Экран-5 дюймов. Пожилому человеку будет комфортно пользоваться этим смартфоном. Встроенная память вмещает в себя 8 ГБ.

2. Xiaomi Redmi 9A

Чёткая картинка и высокое разрешение-вот чем сможет порадовать этот телефон Xiaomi с диагональю 6,53 дюйма. Но всё таки лучшая функция-фильтр синего цвета. Эта функция поможет пожилым не напрягать глаза. Кроме этого, телефон сможет проработать долго. В режиме

экономии батареи телефон проработает больше одного дня, а в режиме ожидания смартфон сможет прослужить 34 дня.

3. Honor 7S

Экран этого телефона больше всех, тех которые были до этого-5,45 дюйма. Благодаря этому использование будет ещё проще. А встроенная память целых 16 ГБ.

4. Huawei Y5 Lite

Этот телефон великолепно лежит в руке, и подходит для пожилых людей, кто раньше не держал эти огромные гаджеты, благодаря округленным уголкам и красивым линиям. Экран имеет диагональ 5,45 дюйма. Его очень выделяет время работы-17 часов. И это только если использовать его, не выключая.

5. Samsung Galaxy J2 (2020)

В этом современном смартфоне объем памяти целых 16 ГБ. И если вам это нужно, то вы можете увеличить объем до 256 ГБ при помощи карты MicroSD. Благодаря этому у пожилого человек сможет хранить огромные архивные файлы, фотографии и видео.

Телефон работает на такой версии, которая не будет сильно нагружать память смартфона, а это значит, что приложения будут работать без лагов, достаточно быстро. Диагональ 5 дюймов. И кроме этих всех преимуществ ещё есть такое. Телефон очень медленно расходует батарею, благодаря чему им можно пользоваться без перерывов целых 18 часов. Samsung Galaxy J2 (2020)-популярный и очень удобный для использования смартфон, в котором нет ничего лишнего.