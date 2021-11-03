Немецкие политики основных уровней - депутат Европейского парламента от Германии, доктор Максимилиан Кра, член комитета по внешней политике Бундестага Петр Быстронь и член комитета международного сотрудничества ландтага Баварии Ульрих Зингер - посетили председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука и выразили ему свою поддержку.

"Мы тут потому, что Виктор Медведчук - политический заключенный. И Европейский союз тратит много денег на Украину, которые используются на коррупцию и войну. Виктор - это человек, который хочет закончить войну и добиться дешевых энергоресурсов и мира для украинского народа. Я считаю, что это стоит того, чтобы приехать в Киев и показать всем, что мы с этим не согласны и сделаем все возможное, чтобы остановить финансирование режима, который арестовал человека как он", - подчеркнул Максимилиан Кра.

Депутат Европарламента, у которого за плечами больше десяти лет юридической практики, подчеркнул, что действия в отношении Медведчука нелепы, и это является преследованием за инакомыслие.

"Европейский союз, и особенно Германия, всегда просит людей стоять за демократию, но то что мы наблюдаем здесь - нарушение закона, и это абсолютно противоречит каждому правовому стандарту Евросоюза. И если Украина хочет попасть в ЕС, она не должна нарушать эти законы. Для нас очевидно, что Виктор - политический заключенный и что он - украинский Вацлав Гавел", - объяснил свою позицию Петр Быстронь.

"Мы все увидели в последние месяцы, как сложна самоизоляция, и еще хуже, когда человек живет в изоляции несколько месяцев. Это очень плохо и мы надеемся, что будет диалог ЕС, Германии и Украины, чтобы решить этот вопрос", - отметил Ульрих Зингер.

В свою очередь Виктор Медведчук поблагодарил немецких коллег, которые нашли время сегодня приехать ко нему в гости, с учетом тех условий и той ситуации, в которой он находится.

"Коллег из Германии, в первую очередь, интересовала не просто политическая, экономическая ситуация в стране, их интересовала сегодня ситуация с тем, как обстоят дела на Донбассе, является ли на сегодняшний день прерогативой действующей власти мирное урегулирование и, что нужно сделать для того, чтобы Минские соглашения были выполнены, а на землю Донбасса пришел мир?... Говорили мы сегодня об экономической, политической ситуации. К сожалению, у нас в стране сегодня и экономический, и крайне политический кризис происходит. Виновной в этом является действующая власть, которая профнепригодна, на мой взгляд, и профессионально неподготовленная для того, чтобы управлять страной", - уверен председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

Виктор Медведчук объяснил немецким политикам, что происходящее в Украине, к сожалению, не вселяет надежду, что у руководства страны - Зеленского и его команды - есть политическая воля к установлению мира.

"Безусловно, речь шла и об экономике, об энергетическом кризисе, который, к сожалению, сегодня снова в Украине, и о многих других проблемах, в том числе, и о нарушении Конституционных прав, действиях направленных против свободы слова, закрытии телевизионных каналов, репрессиях и санкциях в отношении граждан Украины и украинских юридических лиц, которые являются незаконными и антиконституционными, внесудебная расправа над неугодными и теми, кто сегодня отстаивает другую точку зрения, которая является неприемлемой по тем или иным причинам для власти. Все это было предметом сегодняшнего очень живого плодотворного и, я считаю, очень полезного обсуждения для того, чтобы донести все эти вопросы до представителей Германии", - резюмировал народный депутат.

Петр Быстроконь добавил, что президент Зеленский начинал с большой надеждой и с большими ожиданиями, но не смог их исполнить.

"Виктор Медведчук правильно сказал, что украинское правительство должно служить украинцам. Не ЕС, не США, а украинским людям. Делать то, что хотят украинцы, особенно в Луганске и в других регионах. Речь о мире. Мир для Украины, мир для всего региона. Вот что должно делать правительство", - подчеркнул немецкий политик.

Отметим, в сентябре в Киев приезжали с визитом секретарь Сената Франции, вице-президент Комитета иностранных дел, обороны и вооруженных сил Сената Франции, член Парламентской ассамблеи НАТО от Франции и член Межпарламентского союза Жоэль Геррио, а также французский сенатор Натали Гуле. Они посетили председателя Политсовета партии "Оппозиционная платформа ‒ За жизнь" Виктора Медведчука, который находится под домашним арестом, и провели встречу с ним и сопредседателем партии Вадимом Рабиновичем.

Тогда вице-президент Комиссии по конституционному законодательству, законодательству, всеобщему избирательному праву, регламенту и общему управлению Сената Франции Натали Гуле отметила, что они возвращаются во Францию с очень четкой и конкретной дорожной картой по Украине.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал – "Перший Незалежний". Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах "112 Украина", NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек - среди них председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

13 мая в Печерском суде Киева избрали меру пресечения председателю политсовета партии ОПЗЖ Виктору Медведчуку. 21 мая Киевский апелляционный суд оставил в силе круглосуточный домашний арест для нардепа. 9 июля суд продлил домашний арест Виктора Медведчука до 7 сентября. Сразу же после начала заседания адвокаты лидера ОПЗЖ заявили об отводе судье Сергею Вовку. Дело в том, что Вовк решил рассматривать вопрос продления сроков досудебного расследования без стороны защиты. Но в итоге суд отклонил ходатайства об отводе судьи, и прокурора.

30 июля Киевский апелляционный суд отказал адвокатам председателя политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука в удовлетворении апелляции относительно продления сроков домашнего ареста политика до 7 сентября. В ходе судебного заседания 2 сентября Печерский районный суд принял решение о продлении сроков заключения в виде домашнего ареста еще на 2 месяца, до 31 октября.

В ОПЗЖ отреагировали на этот правовой произвол и заявили, что такие действия власти - откровенная и циничная политическая расправа над оппозиционным политиком, который своей принципиальной позицией раскрывает непрофессионализм, продажность и антинародный характер власти.

Комментируя ситуацию, Виктор Медведчук подчеркнул, что его адвокаты полностью готовы к процессу обжалования меры пресечения и у них есть доказательства, которые опровергают обвинение прокуратуры и доказывают незаконность применения к нему домашнего ареста.

Так, стороной защиты была подана апелляция на решение Печерского районного суда Киева о продлении меры пресечения политику. Однако 30 июля Киевский апелляционный суд отклонил ее, несмотря на разгром всех доводов обвинения.

8 октября народный депутат от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Ренат Кузьмин заявил, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, нарушая закон. Однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это. Позже он опубликовал видео, как прокуроры попытались вручить очередное подозрение председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку, однако адвокаты политика пресекли эту попытку.

Уже в понедельник, 11 октября, Кузьмин сообщил, что Медведчуку все-таки вручили ходатайство об аресте или залоге в один миллиард гривен. Это притом что Медведчук уже находится под домашний арестом, его не нарушает и по закону суд просто не может изменить ему меру пресечения на более тяжкую. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

В ходе судебного заседания во вторник, 12 октября, Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста председателю политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении его. Он подчеркнул, что вместе с "Оппозиционной платформой - За жизнь" будут продолжать защищать интересы украинского народа.

В среду, 20 октября, должно было состоятся рассмотрение апелляции по этому делу, но Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы прокуроров на решение суда по мере пресечения главе политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народному депутату Виктору Медведчуку. Судебное заседание перенесли на 11:00 9 ноября.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов "112 Украина", NewsOne и Zik.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 114 853 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.