Сегодня Украине нужны профессионалы, которые способны вывести страну из кризиса. Поэтому необходимо прекратить политические преследования и освободить председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народного депутата Виктора Медведчука. Об этом заявила народный депутат от «Оппозиционной платформы - За жизнь» Наталия Королевская.

«Сегодня нужно прекратить эти политические преследования. Надо предоставить свободу Виктору Медведчуку, дать сегодня возможность профессиональным людям работать и делать то, что они умеют и знают, как спасать страну. Потому что сегодня Украине нужны профессионалы, которые способны вывести страну из кризиса. Нам нужны люди, которые готовы взять на себя ответственность и приложить все усилия, применить весь свой опыт для того, чтобы спасти страну. Пришло время сегодня не ссориться, а объединить все возможности для того, чтобы защитить людей», - отметила Королевская.

Как сообщалось, 2 ноября, Печерский районный суд Киева назначил председателю политического совета «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктору Медведчуку меру пресечения в виде личного обязательства, как и ходатайствовала прокуратура.

12 октября Печерский районный суд принял решение о мере пресечения в виде домашнего ареста Медведчуку по новому подозрению до 7 декабря. Сам Медведчук заявил, что продолжит борьбу с нынешней властью вне зависимости от того, насколько усилятся репрессии в отношении него. Он подчеркнул, что вместе с «Оппозиционной платформой - За жизнь» будут продолжать защищать интересы украинского народа.

«Прокуроры пусть не волнуются. Все взял, ко всему готов, все буду делать, как будет установлено законом, но при этом буду дальше продолжать бороться с этой властью, так, как и боролся. Собственно говоря, так, как борется и будет продолжать бороться партия», - подчеркнул Медведчук.

Ранее народный депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин заявлял, что представители ГБР повесткой вызвали Медведчука якобы для ознакомления с материалами давно уже оконченного уголовного дела о государственной измене и нарушении правил ведения войны. В это же время, по словам нардепа, представители ОГП попытались вручить оппозиционному политику новое подозрение в государственной измене и содействии терроризму, однако адвокаты Медведчука не дали прокурорам сделать это, нарушая закон.

8 октября Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили новое подозрение в госизмене и содействии терроризму Виктору Медведчуку. Новые обвинения связаны со срывом поставок угля в Украину из ЮАР и содействии поставок топлива из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

Как сообщалось, по первому уголовному делу Печерский районный суд принял решение о продлении сроков меры пресечения в виде домашнего ареста Виктору Медведчуку на 2 месяца, до 31 октября.

За последние месяцы мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали 114 853 материалов, посвященных травле украинскими властями оппозиции и независимых телеканалов.