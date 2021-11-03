Сергей Тигипко и его «ТасКомБанк» через подставное лицо в Украине Никиту Измайлова и ряд кипрских компаний совместно с кипрской букмекерской компанией Parimatch развивают необанк Sportbank.

Согласно реестру интеллектуальной собственности, ООО «Дивотек» принадлежат права на торговую марку Sportbank. Это же ООО, директором которой является СЕО Sportbank Денис Сапрыкин (бывший топ-менеджер обанкротившегося банка «Михайловский»), разрабатывало мобильное приложение Sportbank, обслуживает и управляет им. Согласно Youcontrol, основные владельцы ООО «Дивотек» кипрская компания «Бипал Лимитед» и ООО «ТАС ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» Сергея Тигипко.

Кипрская компания «Бипал Лимитед» зарегистрирована по одному адресу с разницей в несколько месяцев, имеет одного и тоже же директора вместе с такими кипрскими компаниями как Nirevia Holdings Ltd и Advivo Holdings Ltd. Российские и украинские СМИ связывали эти кипрские компании с букмекером Parimatch.

«Из кипрского реестра следует, что Nirevia связана с Advivo Holdings, владеющей долей в букмекере Parimatch», - писал российский «Коммерсантъ».

Никиту Измайлова, который по его словам является управляющим партнером БК Parimatch, а также сооснователем и инвестором Sportbank, СМИ связывают с сомнительными платежными системами для приема нелегальных платежей через сеть фирм под «крышей» кипрской компании N1 Management Company, которая якобы помогаем FinTech компаниям выходить на рынок и увеличивать прибыль.

Никита Измайлов также владелец и совладелец нескольких украинских компаний, в том числе по выдаче кредитов и займов: Money4YOU (ООО «Манифою»), ООО «Вестпоинт Инвест», ООО «Смартекс Финанс» и других.

В интервью он говорит о том, что инвесторы уже вложили в Sportbank $15 млн. Основные средства в Sportbank заходят не через ООО «Дивотек» или ООО «ДТ НЕТВОРК», а через кипрские компании владельцев Parimatch.

Так, доход ООО «Дивотек» в 2020 году составил 3,6 млн грн, чистая прибыль всего 5,6 тыс. грн. Чистая прибыль ООО «ДТ НЕТВОРК» составила всего 15,9 тыс. грн.

Ранее Никита Измайлов, по его словам, вложил около $7 млн за 5 лет в провальный проект по здоровому питанию Eat Easy экс-супруги Татьяны. Данные средства, со слов Татьяны Измайловы в своём инстаграмме, являются инвестицией екс-супруга Никиты Измайлова от его деятельности букмекерской компании в Украине.

Данные средства Никита Измайлов не декларировал, то есть ушел от налогооблажения в Украине, тем самым нарушив ст 212 часть 3 и ст 205 часть 2,3 КПК Украины.

Судя по сотням негативных отзывам на ряде профильных ресурсов, основной «бизнес» Sportbank выдача кредитов, однако, Sportbank уличают в незаконном блокировании счетов, невозможности снять деньги и т.д. Также Sportbank обвиняют в «накрутке» позитивных отзывов в Google play и App Store.

Финансисты отмечают, что деятельностью Сергея Тигипко и его «ТасКомБанка» могут заняться зарубежные правоохранительные органы, которые борются с отмыванием грязных денег букмекерских контор, а его банк, вероятно, заинтересует FATF.

Ранее сообщалась, что другие украинские активы Сергея Тигипко задекларировали рекордную доходность. Чистая прибыль Универсал Банка Сергея Тигипко (на базе которого работает monobank) по итогам января-сентября 2021 года составила 2,46 млрд грн, что в 6 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года (409,2 млн грн).

Источник: Черный квартал