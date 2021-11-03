также в разделеПолитика
Резников не намерен участвовать в дальнейшей работе ТКГ 8
«Слуги» предложили кандидатуры на должности трех министров 32
Президент внес в Раду кандидатуру нового министра обороны 33
Зеленский поручил поддержать малый и средний бизнес, соблюдающий карантин 15
«Для нас очевидно, что Медведчук – политзаключенный»: немецкие политики посетили народного депутата и обсудили ситуацию в Украине 18
Королевская: Власть должны прекратить политические преследования и освободить Медведчука, чтобы дать профессионалам работать 12
Рада уволила еще двух министров 22
Нардепы уволили Резникова 11
Рада отправила Любченко в отставку 19
Рада уволила министра экологии 11
Кулеба объяснил, почему Зеленский не успел на выступление на сессии климатической конференции 43
Эксперт: Украинцы больше не верят «слугам»; чтобы поднять страну с колен, нужны такие опытные политики, как Медведчук 146
В Раду будут пускать только с COVID-сертификатом 11
Министр обороны подал в отставку 42
Власти Украины окружают себя агентами влияния РФ 74
56,9% украинцев не одобряют деятельность Зеленского, у 47,7% он не оправдал надежд 25
Медведчук: Пока правоохранительные органы фальсифицируют дела, а суды находятся под давлением власти, говорить о торжестве закона в Украине не приходится 12
Данилов назвал дезинформацией данные СМИ о концентрации российских войск 21

Комитет избирателей Украины проанализировал показатели участия народных депутатов в голосованиях Верховной Рады в октябре.

По данным КИУ, 38 народных депутатов пропустили более 90% голосований парламента (не нажимали «за», «против», «воздержался»). Из них 15 человек не проголосовали ни разу в месяц.

Большинство не голосовавших депутатов представляют фракцию «Оппозиционная платформа – За жизнь». В частности, ни разу в октябре не голосовали Игорь Абрамович, Сергей Левочкин, Федор Христенко, Сергей Ларин, Владимир Кальцев, Юрий Солод, Тарас Козак, Юлия Левочкина, Вадим Рабинович, Виктор Медведчук, Вадим Столар, Григорий Суркис.

Также среди депутатов, пропустивших более 90% голосований Рады: А. Дубинский (принял участие в 0,3% голосований), Р. Умеров (0,7%), А. Пузанов (1%), И. Кисилев, А. Лабунская, Е. Ясько, С. Ивахив, Л. Шпак, О. Фельдман, Ю. Бойко, М. Ефимов, С. Мамоян, Л. Буймистер, Д. Шенцев, А. Скороход, А. Деркач, Д. Исаенко, И. Кива, А. Герега, И. Палица, Д. Шпенов, С. Тарута, А. Яценко.

Только два народных депутата приняли участие во всех голосованиях Рады – Николай Заремский и Игорь Копытин.

Среди фракций и групп ВР самые высокие показатели голосований продемонстрировать депутаты «Европейской солидарности» и «Слуги народа». В среднем депутаты ЕС приняли участие в 84% голосований, депутаты «Слуги народа» – в 80%. Депутаты группы «Доверие» присоединились к 70% голосований, «Голоса» – 69%, «Батькивщины» – 58% голосований. Самые низкие результаты у депутатов группы «За будущее» – 47% и ОПЗЖ – 38%.

Всего в октябре прошло 556 голосований.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2206 грн.
3
Теги