Портал «Комментарии» провел опрос в социальной сети Facebook. У украинцев спросили, какой политической партии они доверяют больше всего. Издание проводило опрос совместно с рейтинговой платформой Ratings.comments.ua, которая на сегодня является главным рейтинговым онлайн-ресурсом.

Согласно результатам опроса, на первом месте оказалась партия «Европейская солидарность», набрав 41,53% голосов пользователей. Партия «Сила и честь» заняла второе место в рейтинге. Ей, согласно опросу, доверяет 12,5% украинцев. На третьей позиции рейтинга оказалась «Оппозиционная платформа — За жизнь».

Корреспондент портала Мария Рада поинтересовалась у политического эксперта Елены Броницкой, почему такие результаты опроса, почему украинцы уже не верят новым лицам в политике. Эксперт говорит, что во время кризиса, в котором сейчас находится страна, люди начали думать, не совершили ли они ошибку два года назад, выбрав "слуг народа". По ее мнению, люди задумались о том, что же делать и кому доверить власть в стране, чтобы во времена пандемии экономика могла хоть как-то развиваться. Также она добавила, что сейчас у нас все в упадке.

«Люди задумываются о том, что нужно возвращать в политику профессионалов. Я то же самое могу сказать о партии ОПЗЖ и ее лидере Викторе Медведчуке, который давно в политике, имеет колоссальный политический опыт. Здесь мы тоже видим, что у этой партии и у самого Медведчука растет рейтинг, потому что нам не хватает профессионалов в политике. Действительно, на протяжении 30 лет независимости государства были сложности и проблемы. Но у нас не было такого состояния, как сейчас. Особенно экономика, ведь это рычаг всего. Она сейчас в таком упадке, и сегодняшняя власть, я больше чем уверена, они ничего не сделают. У них нет способностей, у них нет возможностей, нет знаний, как сделать так, чтобы поднять Украину и экономику. Есть только пустые обещания во время предвыборной компании», — уточняет эксперт.

По ее словам, в стране нет развития, а, скорее всего, происходит регресс, в том числе и в энергетике.

«Почему сейчас поднимаются рейтинги Порошенко, рейтинги Медведчука? Потому что нам нужны люди, сильные в политике, люди-профессионалы, сильный менеджмент, люди, которые умеют и знают, как опять поднять Украину, чтобы страна развивалась. Мы сейчас где-то остановились на 80-х годах. То есть мы вернулись на лет 20-30. Развития совершенно нет. У нас проблема с электроэнергией, проблема с газом, проблема с углем. Это надо постараться так, чтобы не уметь планировать на несколько лет вперед. А ведь каждая власть должна этим заниматься. Люди начинают понимать, что нужно возвращать старых политиков и поднимать Украину с колен», — резюмировала Елена Броницкая.

Также эксперт добавила, что история с Разумковым подсветила разногласия в партии, ведь он единственный из «слуг народа», кто хотел реализовать предвыборную программу. Однако ему не дали возможности выполнить эту программу. В политике нужны серьезные люди и серьезный подход, иначе есть шансы потерять Украину, убеждена эксперт.