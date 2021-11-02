Государственная власть в Украине все более тесно окружает себя агентами влияния Российской Федерации. Об этом сообщает телеграмм-канал Инсайдер UA.

Так, говорится в сообщении, на должность зама главы Офиса президента Украины лоббисты российских интересов в Украине пытаются поставить агента влияния спецслужб РФ, близкого к Виктору Медведчуку, бывшего топ-менеджера компании Рината Ахметова «Метинвест» Ростислава Шурму.

«Ростислав – сын одиозного представителя Партии регионов Игоря Шурмы. Ранее он баллотировался в ВР от блока «НЕ ТАК!», затем возглавил предвыборный штаб Партии регионов. Шурма-старший всегда позиционировал себя пророссийским политиком: последовательно выступал с российскими тезисами – дружба с Москвой, неприятие западных ценностей, необходимость более тесных политических и экономических связей с РФ», - пишет Инсайдер UA.

Авторы канала рассказали, что среди политических соратников Игоря Шурмы – Виктор Медведчук, пребывающий под санкциями СНБО. А также Михаил Добкин, публично транслирующий антиукраинские, антигосударственные нарративы.

«С апреля 2006 года Шурма работает советником харьковского мэра Добкина, затем получает прибыльную должность руководителя департамента здравоохранения и социальных вопросов горисполкома. В апреле 2010 года Добкин, назначенный Януковичем председателем ХОГА, забирает Игоря Шурму в аппарат администрации, где он выполнял свою миссию до отставки Добкина. Шурма-младший благодаря связам отца через Виктора Медведчука был трудоустроен на престижную должность в компании «Метинвест», принадлежащей Ринату Ахметову – генерального директора «Запорожстали», - отмечается в сообщении.

Кроме этого, в политическом плане Ростислав Шурма был близок к «Оппозиционному блоку» Вадима Новинского и Вадима Рабиновича. В 2015 году он возглавил Запорожскую областную организацию «ОПЗЖ», поддерживая партию и ее сторонников, естественно, на пророссийской риторике. При этом Ростислав Шурма, как говорят в партии, сыграл роль «засланного казачка» Виктора Медведчука, к которому он оставался близким, как и его отец.

В подтверждение этого, СМИ назвали результаты последних выборов в ВР в Запорожье, где обе пророссийские партии – «ОПЗЖ» и «Оппозиционный блок» - конкурировали между собой. И здесь, «благодаря» стараниям Ростислава Шурмы полтисила его патрона Виктора Медведчука набрала 22%, в то время как ОПЗЖ всего 5%.

«Требование поставить Шурму на высокую должность в украинской властной вертикали уже несколько раз выдвигала российская сторона, которой эту фамилию лично продиктовал Виктор Медведчук. Первая попытка выполнить условия Москвы была предпринята еще год назад: в 2020-м Ростислав Шурма должен был занять должность первого вице-премьера в правительстве Алексея Гончарука. Сам Гончарук подтвердил СМИ, что встречался с Шурмой как с кандидатом в его кабинет, но к назначению дело не дошло. Теперь же власть готова пойти еще дальше и окружить президента Владимира Зеленского пророссийским Ростиславом Шурмой. Если это назначение состоится, на фоне очередного стягивания войск России к нашим границам, в Министерстве обороны РФ удивятся, насколько все быстро у них получилось», – резюмируют на телеграмм-канале Инсайдер UA.