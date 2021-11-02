Председатель Политсовета партии «Оппозиционная платформа – За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук, общаясь сегодня с журналистами после заседания Печерского районного суда города Киева, изменившего ему меру пресечения с домашнего ареста на личное обязательство, констатировал, что, к сожалению, говорить о торжестве закона и справедливости не приходится, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела, а суды находятся под давлением власти.

Парламентарий напомнил, что, выступая на первом судебном заседании 13 мая, он назвал выдвинутые против него обвинения «политически мотивированными и сфальсифицированными», что, по сути, является «незаконным уголовным преследованием и политическими репрессиями». И на сегодняшний день, по словам Медведчука, изменилось только одно: доказательств, подтверждающих это утверждение, стало намного больше.

«Уверенность эта на сегодняшний день намного больше, чем была изначально. Потому что тогда я понимал, что не было не только состава преступления, но и событий преступления, которое мне инкриминируется, а сегодня я понимаю, что доказательства, которые являются недопустимыми в соответствии с требованиями Конституции и Уголовного процессуального кодекса, единственные в этом деле. То есть их нельзя рассматривать как допустимые, и эти доказательства не могут свидетельствовать о моей вине или причастности к тем событиям и действиям, которые, к сожалению, органы прокуратуры настойчиво продолжают мне инкриминировать. В том числе и в сегодняшнем судебном заседании, когда избиралась новая мера пресечения в виде личного обязательства», – сказал оппозиционный политик.

Виктор Медведчук заверил, что и он и его политсила сделают все, чтобы виновные в фальсификации уголовных дел против него и других представителей оппозиции понесли заслуженное наказание.

«Мы еще не дошли до того, когда должны полностью восторжествовать закон, справедливость, потому что органы прокуратуры продолжают фальсифицировать уголовные дела. Вы знаете о другом уголовном деле, вы знаете, что там избрана мера пресечения ‒ домашний арест. И они уже сегодня понимают, что они сделали, но надо доказать им, что они не только должны понять и осознать, они должны понести за это уголовную ответственность. И мы будем делать все для того, чтобы не только восторжествовала справедливость в отношении тех высосанных из пальца обвинений и по этому делу, и по другому делу, но и виновные в этом понесли заслуженное уголовное наказание», ‒ подчеркнул председатель Политсовета ОПЗЖ.