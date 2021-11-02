Ігор Терехов, за даними міської виборчої комісії, переміг на виборах вже у першому турі з результатом 50,66% і стане мером Харкова.

Хоча спостерігачі мережі ОПОРА заявляють про фальсифікації протоколів з низки дільниць на користь в.о мера Терехова.

Про порушення каже і його основний конкурент Михайло Добкін, який вже пообіцяв оскаржити результат у суді.

Понад 10 місяців Ігор Терехов виконував обов'язки міського голови після смерті попередника - Геннадія Кернеса.

Він називає себе людиною Кернеса і запевняє, що саме його нині покійний мер бачив своїм наступником.

Проте лунають припущення, що Терехов насправді є "людиною Арсена Авакова", колишнього впливового міністра внутрішніх справ. А також про те, що його кандидатуру підтримували в Офісі президента України.

Хто такий Ігор Терехов і що чекає місто після його обрання міським головою, ВВС News Україна з'ясовувала разом із політичними експертами.

Зіграв на харківському патріотизмі

Перемога Ігоря Терехова, переконаний політолог Володимир Фесенко, зумовлена передусім тим, що йому вдалося мобілізувати електорат Геннадія Кернеса.

"Вдалося довести харків'янам, що саме він - офіційний спадкоємець попереднього міського голови. Кернеса немає, але Кернес лишається - віртуально, символічно. Терехов зміг зіграти на темі харківського патріотизму, як це робив Кернес", - каже директор Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко в коментарі ВВС News Україна.

"Його виборчою стратегією було ототожнювати себе з Кернесом, він позиціював себе як легітимний спадкоємець", - додає харківський політолог аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв.

Окрім того, каже експерт, виборча кампанія у Терехова була значно потужнішою, ніж в інших кандидатів, передусім завдячуючи адміністративним можливостям керівника міста.

А спостерігачі ОПОРи кажуть про застосування командою в.о. мера адміністративного ресурсу.

Ще одним чинником перемоги у першому турі називають неучасть у перегонах кількох впізнаваних у місті політиків - ексглави Харківської ОДА і депутатки парламенту Юлії Світличної та депутата фракції ОПЗЖ і бізнесмена Олександра Фельдмана.

Шлях в команду Кернеса

54-річний Ігор Терехов до приходу у владу Харкова і області закінчив Харківський інженерно-будівельний інститут і був керівником харківського заводу "Кондиціонер".

У ЗМІ була інформація про те, що у 1992-1995 роках Ігор Терехов був футбольним арбітром, лінійним помічником судді і встиг попрацювати суддею у 22 іграх вищої ліги.

У 2006 році став економічним радником відділу Харківської облдержадміністрації, який забезпечував діяльність губернатора і його заступників. На той час, після Помаранчевої революції, головою Харківської ОДА був Арсен Аваков.

Того ж року Ігор Терехов потрапив до партійного списку блоку "Наша Україна" на виборах до Верховної Ради, але депутатом не став. Невдовзі його призначили заступником Арсена Авакова.

У 2010-му, коли до влади прийшов Віктор Янукович, посади керівників області залишили і Аваков, і Терехов. Останній приєднався до запеклих опонентів Авакова - Михайла Добкіна, який тоді був главою облдержадміністрації, і Геннадія Кернеса, який став мером.

Разом із Кернесом обирався депутатом міськради із 2015 по 2020 роки від різних політичних сил - "Відродження", "Опозиційного блоку - Довіряй ділам", "Блоку Кернеса - Успішний Харків". В різний час він обіймав посади заступника міського голови.

За десять днів до смерті Геннадія Кернеса у грудні 2020 року Ігор Терехов став секретарем Харківської міськради. З того часу виконує обов'язки мера міста.

Пропозиція призначити його на посаду секретаря надійшла письмово із німецької клініки, із електронним підписом Кернеса, проте депутатам міськради цей лист не показали.

За Жукова, за регіональний статус російської

Ігор Терехов був противником скасування регіонального статусу російської мови. Цей статус запровадили ще за часів керівництва містом Кернеса у 2012 році. У травні 2021-го Харківський окружний адмінсуд скасував це рішення міськради, але Терехов заявляв, що міськрада подасть апеляцію.

Місцеві оглядачі кажуть, що він погано знає українську, майже не користувався нею, обіцяв вивчити. На одній із останніх сесій міськради, незадовго до виборів, вперше намагався вести засідання державною мовою.

Ігор Терехов, як і Геннадій Кернес, був прихильником збереження назви проспекту імені маршала Жукова, і проти перейменування його на честь Петра Григоренка, попри дію закону про декомунізацію.

Доходи і родина

Ігор Терехов не демонструє значні статки у своїй декларації про доходи.

У документі, датованому 30 березня 2021 року, він вказав квартиру у Харкові площею близько 70 кв. м, якою він володіє спільно з матір'ю.

Також він орендує квартиру площею 101 кв. м, право користуватися якою має його син Андрій, та частину квартири площею близько 30 кв. м, власницею якої також є матір Ігоря Терехова.

Авто Mercedes-Benz GL 350 CDI 2013 року випуску він останні три роки теж орендує - у громадянки Олени Котельникової.

Ігор Терехов володіє інвестиційними сертифікатами компанії ТОВ "КУА "Фінекс-Капітал" на суму 15 млн гривень, причому для купівлі цих сертифікатів у 2017 році він позичив гроші у громадянки Лади Крімерман. Згідно із декларацією, він все ще винен їй понад 10 млн гривень.

На посаді секретаря міськради Ігор Терехов заробив за рік близько 1,5 млн гривень.

Також в декларації Терехова вказаний швейцарський одинник Omega Speedmaster Automatic в корпусі з жовтого металу. Вказана вартість - 415 тис гривень.

Як і багато інших чиновників, більшість коштів Терехов зберігає у готівці - 151 тис доларів, 54 тис євро, 135 тис гривень. В Укрексімбанку - близько 202 тис гривень.

В Ігоря Терехова три сини від двох шлюбів. За інформацією місцевих ЗМІ, з обома жінками він розлучений.

Людина Авакова чи Банкової?

Припущення про те, що Ігор Терехов не самостійний політик, посилилися після смерті Геннадія Кернеса.

Зокрема, найближчий суперник керівника міста Михайло Добкін заявляв, що Терехов насправді є "людиною Арсена Авакова", колишнього міністра внутрішніх справ і ексглави Харківської обласної держадміністрації.

Ще одна версія - що насправді Ігор Терехов давно домовився із Офісом президента України і саме тому партія "Слуга народу" не висувала свого кандидата на виборах.

"Ці дві версії не є взаємозаперечними", - каже харківський політолог аналітичного центру "Обсерваторія демократії" Антон Авксентьєв у коментарі ВВС News Україна.

"Якщо поглянути, як місцеві медіа, які належать Авакову, висвітлювали виборчу кампанію, то вони були на боці Терехова. З іншого боку, провладні медіа також мало не приписують перемогу Терехова офісу президента", - каже він.

Політолог Володимир Фесенко вважає, що говорити однозначно, що за Тереховим стоїть Арсен Аваков, не варто. Обраний міський голова працював у команді Авакова близько 15 років тому, потім інтегрувався у команду Кернеса, завоював його довіру.

Проте, каже експерт, є ознаки, що в останній рік, після того, як Геннадія Кернеса не стало, Аваков відновив стосунки із Тереховим.

"Напевне в Авакова є якісь інтереси у Харкові, бізнесові і політичні. Але я все ж думаю, що головний його інтерес - це не Харків. Він звик бути впливовою фігурою всеукраїнського масштабу і зараз він шукає, з ким і як співпрацювати", - вважає Володимир Фесенко.

Центральна влада, каже експерт, робила ставку на Ігоря Терехова ще з минулого року.

"Банкова не мала свого кандидата, який би міг претендувати на перемогу, а Терехов їх цілком влаштовує. Він людина без політичних амбіцій, дуже конструктивний. Можливо, до своєї відставки Аваков був комунікатором між ОПУ і Тереховим, проте потім керівник Харкова міг комунікувати із президентським офісом напряму", - каже Володимир Фесенко.

Сам Ігор Терехов в інтерв'ю "Бабель" заявляв, що у 2007 році однією командою були він, Геннадій Кернес, Арсен Аваков, бізнесмен Павло Фукс, і всі вони підтримували Помаранчеву революцію. Проте згодом їхні шляхи розійшлися.

Намагатиметься домовитися

Експерти єдині у тому, що після виборів харків'яни навряд чи помітять якісь кардинальні зміни у місті. Як каже політолог Антон Авксентьєв, Ігор Терехов, як і його попередник, робить ставку на іміджеві проєкти. Зокрема, він відкрив зоопарк, який будували із 2016 року, новий фентезі-парк.

"Єдине, що відрізнятиме Терехова від Кернеса, це те, що Кернес як жорсткий керівник ставив усіх перед фактом. А Терехов намагається з усіма домовлятися", - каже політолог.

За його спостереженнями, практично усі місцеві бізнесмени робили ставку на Ігоря Терехова, що дає підстави для прогнозів про те, що стосунки з ними новообраний мер також будуватиме через домовленості.