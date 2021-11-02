Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчук в свое время договорился с Москвой о цене на газ в 185 долларов и предложил Украине покупать «голубое» топливо непосредственно у Российской Федерации, а не втридорога через посредников. Об этом во время выступления с трибуны Верховной Рады напомнила народный депутата от ОПЗЖ Наталия Королевская.

«Коронавирус, кризис в энергетике и напряжение на востоке. Мы видим, что у власти нет антикризисного плана и вообще нет понимания масштаба проблем и адекватной реакции на их вызовы, а время, когда нужно было действовать, потрачено на политические репрессии и преследования оппонентов, а именно председателя политсовета партии «Оппозиционной платформы - За жизнь» Виктора Медведчука. И я хочу вам напомнить, что в свое время именно Медведчук помог освободить более полутора тысяч удерживаемых. Именно он предложил мирный план, построенный на Минских соглашениях, но новая власть прогнулась под радикалов, которые рисовал вам красные линии. Именно Медведчук, Бойко, Рабинович в свое время договорились с Москвой о цене на газ в 185 долларов, предложили покупать его на прямую, а не втридорога через посредников», - отметила она.

При этом Королевская подчеркнула, что политическая борьба не может быть важнее, чем защита собственных граждан от холодных домов, космических платежек, пандемии и войны.

«Ваша политика сегодня толкает людей на социальные протесты, из-за ваших цен на газ убыточными станут более 90% промышленных предприятий. Мэры городов сегодня разрываются, куда дать отопление - школу, больницу или детский сад, а медикам не хватает оборудования, кислорода, персонала и сил. И поэтому мы требуем срочно сформировать новое профессиональное, антикризисное правительство. Срочно пересмотреть бюджет и социальные стандарты, чтобы дать людям возможность пережить зиму и пандемию. Срочно прекратить политические репрессии и дать свободу Виктору Медведчуку. Украине сегодня нужны профессионалы, которые способны вывести страну из кризиса. Хватит воевать друг с другом! Хватит издеваться над страной! Дайте возможность работать тем, кто умеет и может это сделать! Пришло время защитить людей!» - подытожила она.

Напомним, ранее председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», народный депутат Виктор Медведчу заявил, что все, что сейчас происходит в Украине, а именно дефицит электроэнергии, газа, угля, происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной.

«Украина, к сожалению, была и является импортозависимой страной, потому что мы зависимы на 75-80% от других стран мира. В том числе и от Беларуси, и России, и от многих других. У нас не хватает для собственного потребления и обеспечения нормальной жизни наших граждан угля, электроэнергии, а на сегодня не хватает газа. Все, что происходит в стране, как раз происходит из-за того, что власть является профессионально непригодной, которая не может найти пути решения этой ситуации», - заявил Медведчук.