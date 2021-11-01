Не прошло и двух суток после истории с турецким беспилотником на Донбассе, как изменились тон, суть и смысл заявлений вокруг этого инцидента. Украинская сторона то подтверждает, то опровергает использование дрона, Россия отрицает, что беспилотник был использован в запрещенной зоне, а «ДНР» молчит. Об этом пишет Ольга Талова на сайте «Антифашист».

По факту ситуация изменилась кардинальным образом. И это подтверждает истерика представителей Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе (ТКГ), которые кричат о блокаде работы ТКГ, отмечает Талова.

Она напоминает, что журналист Сергей Гармаш возмутился тем, что российская сторона отказалась переговариваться со «слугой» Третьяковой и хочет иметь дело только с кумом Путина.

«Озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только через Медведчука», — возмущается Гармаш.

По его словам, Украина «в лице кума Путина — это интересный образ», но никто диктовать украинской власти сценарий поведения не будет.

«При этом донецкий представитель, как он себя называет, скрывает определенные факты. Дело в том, что участники от «ЛДНР» заявили, что хотят иметь дело с профессиональным и договороспособным лицом. Таким политиком является Медведчук, который смог вернуть почти 1000 пленных. После того как лидера ОПЗЖ посадили под домашний арест, все попытки Зе-власти возобновить обмен пленными проваливались. Тем более на фоне заявлений о том, что ТКГ вместо Кравчука возглавит вице-премьер Резников, называвший Донбасс раковой опухолью, а его жителей — ментально больными людьми. Введение в состав переговорной группы «слуги» Третьяковой, выступающей за стерилизацию и эвтаназию для беднейших слоев населения, тоже не вызвало энтузиазма у делегатов от «ЛДНР». Однако украинской стороне это на руку. Официальный Киев уже обвиняет Россию в срыве переговоров», – указывает Талова.

«Вопросы обмена пленными и удерживаемыми лицами не двигаются именно из-за позиции РФ. Они регулярно предъявляют практически невыполнимые требования для Украины. Помимо этого, россиян в ТКГ очень интересует применение дронов Bayraktar на Донбассе и вопрос задержанного боевика Андрея Косяка — гражданина России», — отмечает ТГ-канал «Барометр».

Талова подчеркивает, что в действительности же и ситуация с применением турецкого беспилотника в Донбассе, и блокирование обмена пленными — это элементы газовых торгов. Украина попыталась (по заданию Запада) с помощью разжигания силового конфликта на востоке страны отсрочить запуск «Северного потока».

«Кроме того, Зеленский активно педалирует тему дополнительной прокачки объема в 55 млрд кубометров газа с 50% дисконтом для Европы. Нужно ли это России? Вряд ли.

Поэтому вопрос с разменом «газового кейса» на новый обмен пленными вышел в публичное пространство Украины. И дал козыри России. В частности, украинская оппозиция во главе с Медведчуком поднимет волну против власти: дескать, украинские власти — полные профаны, которые портят все, к чему прикасаются. Зеленский не может ни отопительные проблемы страны решить, ни договориться об обмене пленными. По обоим вопросам без помощи Медведчука не обойтись. На это и намекают в Кремле через посредников. Также у Москвы появляется новый повод для воздействия на своих партнеров в Европе — мол, Украина не хочет делать шаг навстречу и вопросы жизни людей обменивает на экономику», – констатирует Талова.