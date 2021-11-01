Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, больше всего голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (18,7% всех опрошенных). Намерены проголосовать за Петра Порошенко 12,7% опрошенных, за Юрия Бойко — 6,2% респондентов, свидетельствуют данные опроса Центр Разумкова.

За Дмитрия Разумкова проголосовали бы 5,5%, а за Юлию Тимошенко – 5,0% опрошенных. 4,1% респондентов выразили намерение проголосовать за Владимира Гройсмана, 3,2% - за Игоря Смешко, 3,1% - за Евгения Мураева, 2,0% - за Олега Ляшко, 1,7% - за Виктора Медведчука, 1,4% - за Олега Тягнибока, 0,3% - за Киру Рудик.

Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Медведчука (24,7%), Бойко (24,0%), Ляшко (15,0%), Тимошенко (13,8%), Тягнибока (11,0%). Остальные кандидаты назвали менее 10% опрошенных.

Если бы проходил второй тур выборов президента и в него попали Зеленский и Порошенко, то 26,7% среди всех опрошенных ответили, что проголосовали бы за Зеленского, а 21,3% — за Порошенко.

Относительное большинство опрошенных (40,1%) считают, что нынешняя власть ничем не отличается от предыдущей. Несколько реже (36,2%) респонденты отвечают, что нынешняя власть хуже предыдущей. Каждый пятый из опрошенных (20,1%) считают, что нынешняя власть лучше прежней.