Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в официальной церемонии открытия Конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26, которая проходит в Глазго (Великобритания).

Вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников подал заявление об отставке. и вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский подали заявления об отставке.

Члены фракции «Слуга народа» делегируют народного депутата Ирину Верещук на должность вице-премьер-министра - министра по вопросам реинтеграции ВОТ вместо Алексея Резникова, которого планируют назначить министром обороны.

За сутки 31 октября в Украине зафиксировано 13 936 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19. Шестой день подряд уровень госпитализаций в Украине находится на плато после более чем трехмесячного роста.

Среди кандидатов на должность президента Украины, за которых не будут голосовать ни при каких обстоятельствах, респонденты называли Зеленского (31,9%), Порошенко (31,6%), Медведчука (24,7%), Бойко (24,0%), Ляшко (15,0%), Тимошенко (13,8%), Тягнибока (11,0%). Остальные кандидаты назвали менее 10% опрошенных.

АО «Укрзализныця» получило первые пять купейных вагонов из партии заказанных у Крюковского вагоностроительного завода (КВСЗ) за средства госбюджета.