также в разделеПолитика
МИД Польши: В Украине дискриминируют поляков 9
Азаров: Медведчук много лет занимался переговорным процессом, это самый опытный из всех возможных переговорщиков 11
Полиция получила 60 заявлений о нарушении избирательного законодательства в Харькове перед выборами 9
ЕС осудил арест активистов в Симферополе 10
Вакцинация: Зеленский просит выключить соцсети и включить мозг 33
«Слуги» рассмотрят кадровые вопросы в понедельник 16
Зеленский прокомментировал применение Bayraktar на Донбассе 41
Половина каденции: КИУ проанализировал громкие обещания Зеленского 26
Разумков хочет создать новую политсилу 31
Представители ОРДЛО в очередной раз подтвердили, что вести переговоры будут лишь с Медведчуком 23
«УДАР»: Против Кивы открыто дело по госизмене 30
Политический обозреватель: Действия Зеленского могут привести Украину к диктатуре, об этом говорят его поступки 15
Кулеба ответил «обеспокоенным» Франции и ФРГ по поводу «Байрактаров» 29
Зеленский хочет восстановить научно-исследовательский флот Украины и 36 кораблей 25
Европейские СМИ считают, что дело Медведчука прокуроры высосали из пальца 27
Зеленский приехал на Одесчину 26
Зеленский созвал Раду на внеочередное заседание 41
Депутаты уволили главу облсовета Закарпатья, он обратился в полицию 54

Представители ОРДЛО выразили готовность вести дальнейшие переговоры только с председателем политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком. Об этом пишет издание Global Happenings.

«Это связано с тем, что за время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги», - цитирует издание представителя ОРЛО Ольгу Кобцеву.

Она также заявила о готовности ОРЛО передать ему в одностороннем порядке трех удерживаемых женщин.

«В подтверждение готовности (к совместной работе) с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны "республик», - сказала Кобцева.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3310 грн.
13
Теги