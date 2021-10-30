Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук много лет занимался переговорным процессом и является самым опытным из всех возможных переговорщиков. Об этом заявил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров, комментируя заявление представителей ОРДЛО о том, что они готовы вести переговоры только с Медведчуком

«Что касается Медведчука – все эти годы он занимался переговорным процессом, наверное, он самый опытный среди вот реальных представителей. Поэтому... я уже говорил о том, что Зеленскому надо не разбрасываться людьми, не разбрасываться, а, скажем, наоборот собрать», – сказал он.

Азаров подчеркнул, что никто же не желает зла Украине.

«Никто же не желает зла Украине, вот это ж надо понимать, и мы же не враги, не враги, абсолютно не враги. Враги те, кто наживается, вот сейчас то, что происходит в энергетическом секторе, например, это же просто так сказать балансирование на грани беды для людей. Для людей, подчеркиваю. Не для аппарата Зеленского, господи. В Администрации президента стоят резервные дизеля, будет временное отключение - включатся резервные... На всех стратегически важных объектах стоят мощности резервные и так далее. А вот жилье... Ну, хорошо мы больницы в свое время приняли решение, тоже больницы оснастили, а вот жилье, школы, детские сады и так далее - там уже не стоит, и в случае временных отключений просто погружены будут в холод. Это вообще, я даже думать об этом не хочу, допускать этого нельзя», – добавил экс-премьер.

Азаров также отметил, что ему совсем непонятен подход нынешней украинской власти к урегулированию конфликта на Донбассе

«И то, что значительно усилились обстрелы, произошел захват офицера контрольной комиссии, захват и в общем-то незаконное удерживание, и вообще прекратились какие-либо серьезные разговоры и переговоры между двумя сторонами конфликта, да, сторонами это является киевская власть и, так сказать, вот управление вот этих вот территорий. Не просто прекратились, а... они предлагают там что-то, киевская власть не поддерживает. Более того, я не знаю, кем работает господин Арестович, но он в последнее время отличается, конечно - вроде бы, он там же присутствует, в этих переговорах, - он отличается, конечно, такими высказываниями, которые... всерьез, конечно, к ним никто не относится, хотя, если это официальное лицо, то как-то власть должна приструнить вот этого болтуна, потому что я могу представить себе, как могут восприниматься такие высказывания, они же комментируются, комментируются и в том числе российскими официальными лицами. Может быть, и не стоило бы этого делать, но тогда киевская власть должна четко … этого Арестовича или просто сказать ему, чтобы он не болтал, что попало», – добавил политик.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома.

Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой.

С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.