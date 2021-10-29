Служба безопасности Украины разоблачила руководство ООО «Прикарпатзападтранс», специализирующееся на транспортировке нефтепродуктов, на масштабном загрязнении и порче земель Закарпатья.

Экологии региона нанесен ущерб более чем на 34 млн грн, сообщил пресс-центр ведомства.

По данным досудебного следствия СБУ, в конце 2018 года предприятие самовольно начало демонтаж резервной ветви нефтепровода «Самара – Западное направление». В частности, демонтированы цистерны и около 33 км трубопровода. И это без всякой разрешительной документации.

С целью получения сверхприбылей дельцы скрыто «закапывали» в почву опасные отходы из цистерн. При этом они постоянно наращивали объемы опасных веществ, что могло повлечь за собой экологическую катастрофу.

Правоохранители установили, что в результате несанкционированного демонтажа трубопровода, остатками горюче-смазочных материалов загрязнено почти 20 тыс. м² земель. Часть из них – вблизи местного водозабора.

По выводам экспертов, действия злоумышленников привели к тяжелым последствиям по загрязнению и порче земель. Инженерно-экологическая экспертиза подтвердила сумму нанесенного государству ущерба более чем на 34 млн грн.

Во время обысков по местам деятельности предпринимателей и обособленного подразделения нефтебазы правоохранители изъяли документацию, доказывающую проведение схемы.

В настоящее время бывшему главному инженеру компании «Прикарпатзападтранс» сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины (служебная халатность).

Продолжаются следственные действия в рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 239 (загрязнение или порча земель), ч. 2 ст. 367 (служебная халатность) Уголовного кодекса Украины для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Разоблачение противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Закарпатской областной прокуратуры.

Напомним, 19 февраля Совет национальной безопасности и обороны решил принять неотложные меры для возвращения государству части нефтепродуктопроводов »Самара – Западное направление» общей протяженностью 1433 км, проходящих через территорию Украины.

ООО «ПрикарпатЗападтранс» с уставным капиталом 105,56 млн грн принадлежит «Нефтебитумному заводу» (51%), International Trading Partners (48% которой связывают с Виктором Медведчуком) и Анатолию Шеферу (1%).

АО «Укртранснафта» подписало с Агентством по розыску и менеджмента активов (АРМА) договор на управление украинской части нефтепродуктопровода «Самара-Западное направление» сроком на 5 лет.