Россия открыто поставила крест на украинской власти просто отозвав признание ее легитимности. Об этом заявил журналист Владимир Соловьев, сообщает "Экономика сегодня".

По его словам, в команде президента Владимира Зеленского еще даже не осознали, насколько жестким и болезненным оказался ответ Москвы на формальный захват в заложники Виктора Медведчука.

"Украинская власть действительно пропустила сокрушительный удар России и до сих пор пытается делать хорошую мину при плохой игре. Вполне вероятно, что в Киеве даже не поняли до конца, что произошло. Тем временем последствия ответного шага Москвы будут просто фатальными как для команды Зеленского, так и для тех, кто придет на ее место", - отметил Соловьев.

"Зеленский же думал, что, взяв в заложники Медведчука, он заставит российского президента пойти на диалог. А я уже говорил, что Зеленский не понимает, как мыслит наш президент и как отвечает на подобные выпады. Россия сделала ответный жест: "А мы вообще эту власть не признаем, нам не с кем вести диалог, потому что то, как ведет себя украинская власть, так себя легитимные правители не ведут". И все, Зеленский оказался в пустоте.

Москва поставила крест на украинской власти. Зеленскому искренне кажется, что он может с Россией продвинуть эту свою наперсточную тему. Все украинские политики на самом деле мелкие наперсточники. Они не понимают, что мы просто стол переворачиваем, как и случилось в истории с Медведчуком", — иронично отметил Соловьев.