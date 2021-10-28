также в разделеПолитика
Соловьев: Россия открыто поставила крест на украинской власти, просто отозвав признание ее легитимности 25
Гармаш: Грызлов ушел с заседания ТКГ через пять минут после начала 45
Руководство Украины возложило цветы к могиле Неизвестного солдата 68
Гармаш: РФ потребовала вернуть Медведчука в ТКГ 54
В Кремле заявили, что поставки «Байракторов» Украине дестабилизируют ситуацию на Донбассе 59
Гордон заявил, что его не пустили в Грузию 49
Представлен новый глава Херсонщины 29
Зарубежные СМИ: Медведчук смог бы спасти Украину от энергокризиса, но Зеленский «назло маме морозит уши» 33
Зеленский сменил главу Херсонской ОГА 24
«Слуги» до сих пор формируют отчет по расходам на «5 вопросов от президента» 11
Мулык: В ОРДЛО готовы вести переговоры только с Медведчуком 62
Ряд англоязычных сайтов: Лидер украинской оппозиции Медведчук отверг предложение Зеленского об отъезде в Москву 244
Кулеба: Встреча глав МИД «нормандского формата» состоится, когда Лавров на нее согласится 28
В ОРЛО заявили, что готовы вести переговоры только с Медведчуком и передать ему трех украинок в одностороннем порядке 200
Ряд англоязычных сайтов: Лидер украинской оппозиции Медведчук отверг предложение Зеленского об отъезде в Москву 29
Экс-депутат Одесского облсовета Албу: Арест Медведчука – это переход некой негласной черты, который принесет Зеленскому исключительно проблемы 31
Президентский рейтинг: Тройка лидеров потеряла поддержку 42
Зеленский: Сначала вернем «скифское золото», а потом и Крым 27

Из-за преступного реверса по формуле "Дюссельдорф+", которую поддержали украинские власти, в нашей стране наступил не просто кризис, а ужасающий энергетический кризис. Об этом в эфире канала "Перший Незалежний" заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук.

"Украина всегда получала российский газ не напрямую на бумаге и на прямую - по факту, потому что российский газ заходил на территорию Украины, он здесь отбирался украинскими потребителями, а по бумагам оформляли, что этот газ якобы шел в Европу, а потом якобы возвращался назад в Украину. То есть, это такой приступный реверс, это так называемая формула "Дюссельдорф+", о которой мы говорили, представители нашей партии, я лично неоднократно акцентировал внимание и в 2019, 2020, 2021 году, она действует и вот сегодня наступил не просто кризис, а ужасающий энергетический кризис для Украины", - отметил политик.

При этом Медведчук добавил, что сегодня в СМИ постоянно вспоминается тот факт, что у него была договорённость еще в 2019 году получать российский газ на прямую по 175 долларов.

"Если бы были такие долгосрочные контракты, которые были, могли быть подписаны сначала властью Порошенка, а потом властью Зеленского, то сегодня Украина не столкнулась бы с таким кризисом", - резюмировал он.

Ранее Медведчук отметил, что восстановление экономики Украины и уровня благосостояния ее народа лежит в восстановлении экономических отношений между Киевом и Российской Федерацией. 

"Украина должна играть роль моста между Западом, Россией и странами СНГ – это выгодно, в первую очередь, Украине. Ни Западу, ни России, хотя они тоже получат от этого удовлетворение своих интересов. И можно приводить множество обстоятельств в пользу этого. Это и те цены на жилищно-коммунальные тарифы, а в данном случае на газ, который мы можем получить по прямым поставкам и могли договориться, который бы стоил намного дешевле, чем сегодня газ обходиться в Украине. Мы могли бы договориться о работе наших предприятий и снятии с них санкций, потому что рынок, экспортный потенциал Украины – он как раз заключается в том, что наша продукция остается конкурентоспособной на рынках стран СНГ, на рынках России и на рынках стран Азиатско-тихоокеанского региона. И если не видеть в этом перспективы, значит, не видеть вообще путей восстановления нашей экономики, восстановления уровня доходов и благосостояния наших граждан", - подчеркнул Медведчук.

При этом политик добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому необходимо вести прямые переговоры с президентом России Владимиром Путиным, потому что это также в интересах Украины.

Однако, по словам Медведчука, вопреки всему, действующая украинская власть всячески препятствует восстановлению экономических отношений между Украиной и Россией.

"Это преступная ошибка власти, которая сегодня, зная, ощущая, осознавая и понимая выгоду взаимоотношений торгово-экономических, восстановления их с Россией, делает все наоборот в угоду политическим мотивам, причем молниеносным, каким-то разовым мотивам, чтобы угодить западным хозяевам, которые продолжают осуществлять внешнее управление Украиной. Вот это страшно", - отметил он.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

12
Теги