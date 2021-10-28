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Российская сторона хочет заменить в делегации Трехсторонней контактной группы нардепку от «Слуги народа» Галину Третьякову на нардепа от ОПЗЖ Виктора Медведчука, сообщил представитель Донецка в ТКГ Сергей Гармаш.

«Российская сторона снова фактически заблокировала все вопросы гуманитарной подгруппы. Теперь они уже диктуют нам, кого включать в состав нашей делегации. Точнее, требуют убрать из нее официального представителя Украины Галину Третьякову и заменить ее на Медведчука», - написал он в Facebook.

По словам Гармаша, озвучивалась даже идея в одностороннем порядке отдать трех женщин Украине, но только «в лице Медведчука».

«Конечно, никто не будет диктовать Украине, кого ей включать в состав своей делегации. Тем более странно, когда это пытаются делать люди, которые вообще официально никого не представляют в ТКГ. Даже Россия стесняется выдать официальную ноту на их участие в переговорах», - заявил он.
ForUm

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