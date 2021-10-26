Представители ОРЛО заявили, что готовы вести переговоры только с главой политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народным депутатом Виктором Медведчуком, а также передать ему в одностороннем порядке трех удерживаемых женщин. Об этом на брифинге заявила представитель ОРЛО Ольга Кобцева.

"В подтверждение готовности (к совместной работе) с господином Медведчуком мы повторили свое предложение, продублировали, о передаче ему или его уполномоченному лицу трех женщин со стороны "республик", - сказала Кобцева.

Она также добавила, что ОРЛО предложила привлечь к переговорам Виктора Медведчука.

"Это связано с тем, что за время работы в переговорном процессе господин Медведчук зарекомендовал себя обязательным переговорщиком: темы, которые обсуждались на заседаниях Контактной группы, потом получали практические шаги", - сказала представитель ОРЛО.

Напомним, власти ОРДЛО еще в начале года готовы были в одностороннем порядке вернуть Украине четырех женщин, об освобождении которых договорился Виктор Медведчук. Наталья Стеценко, Наталья Савченко, Екатерина Котенко и Светлана Довгаль несколько лет находятся в их тюрьмах по обвинению в шпионаже. Еще 20 января они могли бы быть дома. Однако власть по факту заблокировала этот процесс, и женщины, часть из которых тяжело больны, до сих пор находятся за решеткой. С начала вооруженного конфликта на Донбассе, благодаря Виктору Медведчуку из ОРДЛО домой вернулись 493 украинца, а всего было освобождено политиком более полутора тысяч украинцев.