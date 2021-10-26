В Донецке и Луганске заявили, что с представителями Зеленского не готовы вести никаких переговоров по освобождению удерживаемых лиц. Об этом пишет конфликтолог, офицер СБУ в запасе Владимир Мулык. Приводим полный текст его сообщиения: "Представители ОРДО и ОРЛО напрямую заявили, что готовы к обменам, но настаивают, что заниматься переговорами в рамках ТКГ должен только Виктор Медведчук, которого считают эффективным переговорщиком, а действующий состав подгруппы – деструктивным. Фактически власти ОРДЛО дали понять – переговоры по обмену возможны только с одним представителем Украины, а именно с Виктором Медведчуком. В качестве первого шага "республики" готовы освободить в одностороннем порядке трех женщин, которых ранее уже предлагали освободить, но Киев отказался их забирать.

Ситуация с ТКГ – это очередной сигнал Зеленскому, что он нерукопожатный. В первую очередь – в России. Ранее РФ устами Дмитрия Медведева заявила, что не будет иметь никаких дел с Зеленским и его властью. Затем Путин на Валдайском форуме высказался о тупике в отношениях между Россией и Украиной. При этом Путин прямо поддержал Медведчука, назвав его единственным политиком в Украине, который выступает за налаживание отношений с соседями.

В ответ на это Зеленский в панике сам предложил России скидку на транзит газа. Что выглядит как акт отчаяния и приглашение к диалогу. Однако черта уже пройдена, и Москва не будет договариваться с Зеленским. С Медведчуком готова, с Зеленским нет. Стоит ли спрашивать, кому здесь больше надо – Путину или Зеленскому? Ответ очевиден – Зеленскому. И никакая Европа не заставит Путина пересмотреть свое отношение.

Если Зеленский хочет хоть что-либо сделать для Украины, для начала нужно прекратить преследование Медведчука. Это будет хорошим сигналом для России, что в Украине одумались. Затем Зеленскому стоило бы вспомнить, что у Медведчука есть мирный план, который одобрили на Западе, в Москве и в Донецке с Луганском. Это уже будет сигналом и для ОРДЛО, и для Москвы, что украинская власть готова к конструктиву и прекращению конфликта. А пока что это все пустая болтовня от Зеленского, которая ничего стране не даст. Как видим, даже обмена удерживаемыми лицами.

Очевидно, что Зеленский сам не сможет добиться каких-либо сдвигов – ни в экономике, ни по Донбассу. Все свои возможности он растерял за 2,5 года продолжения деструктивной политики. Большие надежды сменились большими разочарованиями. И сегодня мы пришли к тому, что единственным политиком в Украине, с которым готовы разговаривать Москва, Донецк и Луганск, остался Виктор Медведчук, который сидит под домашним арестом… потому что выступает за мирное урегулирование конфликта.

Поэтому у Зеленского лишь два пути – либо прислушаться к Медведчуку и воспользоваться его наработками, либо продолжать гробить страну. Дно уже близко, поэтому выбор очевиден. Для всех. А для Зеленского?"

Источник