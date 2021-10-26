также в разделеПолитика
Зеленский: Сначала вернем «скифское золото», а потем и Крым 2
Еще один опрос показал снижение рейтинга «Слуги народа» 15
Украинский омбудсмен посетит Саакашвили 22
Гонтарева прокомментировала возможную причастность НБУ к «делу Медведчука» 31
Путин готов действовать решительно из-за ситуации с преследованием Медведчука 96
Украина получила €600 миллионов макрофинансовой помощи от ЕС 31
Меркель будет работать над организацией «нормандской встречи» до конца каденции 13
Данилов: Я за жесткую президентскую республику 27
Стефанчук направил законопроект о местном референдуме в Венецианскую комиссию 14
Арестович: Путин доиграется до того, что украинские ракеты будут нацелены на Москву 159
Штрафы в Украине больше не будут привязаны к прожиточному минимуму 63
Ставнийчук: Если можно не применять закон к лидеру парламентской оппозиции, то что тогда будет с обычными украинцами? 52
Адвокат Саакашвили заявляет, что в тюремной больнице планируют его ликвидацию 20
Кремль отреагировал на сближение Киева и НАТО 26
Киквидзе: Зеленский безуспешно пытается «замять» свой офшорный скандал новыми репрессиями против Медведчука 27
Возлюбленная Саакашвили посетила его в колонии 54
Ляшко тайно посетил одну из больниц Львова 123
Саакашвили сделали переливание крови 23

Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за Юрия Бойко - соответственно 7% и 12%, за Юлию Тимошенко – 7% и 10%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 6% и 9% , за Евгения Мураева - соответственно 4% и 6%, за Игоря Смешко - соответственно 3% и 5%, за Владимира Гройсмана - соответственно 2% и 3,5%, за Анатолия Гриценко - соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко – соответственно 2% и 2%, за Сергея Притулу – соответственно 1,5% и 2%, за Руслана Кошулинского – соответственно 1% и 2%, за Виталия Кличко – соответственно 1% и 1%.

По сравнению с концом июля-началом августа 2021 снизилась электоральная поддержка Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Ю.Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Мураева.

Также по сравнению с январем 2021 снизился уровень электоральной поддержки Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных).

По сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки  Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных).

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

0
Теги