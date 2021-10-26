Если бы в ближайшее время проходили президентские выборы, наибольшее количество голосов в первом туре получил бы Владимир Зеленский (17% всех опрошенных или 26% тех, кто примет участие в выборах и определился, за кого будет голосовать). Об этом свидетельствуют данные опроса Центра Разумкова.

Намерены проголосовать за Петра Порошенко соответственно 9% и 14% опрошенных, за Юрия Бойко - соответственно 7% и 12%, за Юлию Тимошенко – 7% и 10%, за Дмитрия Разумкова - соответственно 6% и 9% , за Евгения Мураева - соответственно 4% и 6%, за Игоря Смешко - соответственно 3% и 5%, за Владимира Гройсмана - соответственно 2% и 3,5%, за Анатолия Гриценко - соответственно 2% и 3%, за Олега Ляшко – соответственно 2% и 2%, за Сергея Притулу – соответственно 1,5% и 2%, за Руслана Кошулинского – соответственно 1% и 2%, за Виталия Кличко – соответственно 1% и 1%.

По сравнению с концом июля-началом августа 2021 снизилась электоральная поддержка Зеленского (с 19,5% до 17% среди всех опрошенных). По сравнению с январем 2021 года снизился уровень электоральной поддержки Ю.Бойко (с 13% до 7% среди всех опрошенных), что частично может быть связано с появлением в предлагавшемся респондентам списке кандидатов Мураева.

Также по сравнению с январем 2021 снизился уровень электоральной поддержки Порошенко (с 12% до 9% среди всех опрошенных).

По сравнению с концом июля-началом августа вырос уровень электоральной поддержки Разумкова (с 2% до 6% среди всех опрошенных).